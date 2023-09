Nella quarta stagione di Terra Amara Züleyha sembrerà vivere una vita felice accanto a Mehmet. Lui sarà pronto a chiederle di sposarla e soprattutto a rivelarle una verità sulla sua identità, ma proprio in quel istante Züleyha verrà colpita alla testa da un proiettile.

La storia d'amore tra Mehmet e Züleyha

La quarta stagione di Terra amara vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio, Mehmet, interpretato da İbrahim Çelikkol, colui che in My home my destiny riveste il ruolo di Mehdi. Mehmet sembrerà un uomo di brave intenzioni, ma con il passare delle puntate si scoprirà che anche lui arriverà a Çukurova per vendicarsi di Demir.

Il suo vero nome è Hakan e in passato è stato amico di Demir. I due hanno anche lavorato insieme, ma per varie vicissitudini alla fine è diventato il suo nemico più grande. A ogni modo, proprio per questo motivo e vista anche la morte di Demir, Mehmet si avvicinerà a Züleyha e alla fine i due si innamoreranno.

Mehmet e la serata romantica per Züleyha

Intraprenderà una relazione sempre sotto il nome di Mehmet, le confesserà ciò che prova e la ragazza non potrà che cadere ai suoi piedi. Il loro rapporto crescerà in maniera repentina, tuttavia non sarà sempre sincero, visto che Mehmet continuerà a mentirle sulla sua identità. Lui si porrà mille domande: chissà cosa potrebbe accadere se dovesse rivelare la verità e soprattutto chissà come la prenderebbe Züleyha.

Il ragazzo sarà deciso a fare un passo importante, per questo motivo Mehmet lascerà a Züleyha un regalo con un biglietto, in cui la invita a cena in un ristorante romantico.

Qualcuno vuole sparare a Mehmet

Durante la cena Mehmet, con fare abbastanza nervoso, toglierà dalla giacca una scatolina che contiene un anello di fidanzamento.

Davanti a Züleyha le dirà "mi vuoi sposare", ma la ragazza rimarrà un po' sorpresa, in quanto non si sarebbe mai aspettata che potesse farle una proposta del genere.

La scena, però, avrà anche uno spettatore, perché qualcuno avrà in mano una pistola, pronto per sparare contro Mehmet.

Züleyha colpita alla testa da un proiettile

Mehmet e Züleyha saranno accanto alla ringhiera della terrazza del ristorante, mentre qualcuno punterà una pistola contro il ragazzo. Intanto proseguirà la proposta di matrimonio: lui le prometterà di renderla felice, ribadendo che non vede l'ora di sposarla. Züleyha non potrà far altro che dirgli di sì.

Sarà proprio in quel momento che Mehmet sarà pronto a rivelarle la sua scottante verità: "Il mio nome non è Mehmet Kara". Züleyha rimarrà scioccata davanti a questa frase, ma non avrà nemmeno il tempo di ragionare, perché colui che vorrebbe uccidere Mehmet in realtà sbaglierà il tiro e colpirà Züleyha alla testa. La ragazza cadrà a terra priva di sensi.