Saranno sempre più ingarbugliate le trame di Un posto al sole. Negli ultimi due appuntamenti settimanali, trasmessi su Rai 3 il 21 e il 22 settembre, Giulia verrà a sapere della malattia di Luca, ma cercherà di mostrarsi forte e non crollare davanti all'uomo. Nel frattempo riuscirà a capire come sfruttare la Terrazza per ottenere un po' di denaro extra. Intanto Alberto Palladini sarà sicuro di sé e delle sue doti seduttive, ignorando che Diana preferirebbe le attenzioni di un altro.

Anticipazioni di Un posto al sole 21 settembre: Damiano corre un gravissimo pericolo

Dopo averlo visto in compagnia del malavitoso Eduardo Sabbiese, nella mente di Viola si farà larga la convinzione che Damiano sia un poliziotto corrotto. E così, nelle nuove puntate di questa soap opera italiana vedremo Bruni comportarsi in maniera alquanto glaciale nei confronti dell'uomo, stando bene attenta a mantenere le distanze tra loro. Purtroppo la donna ignorerà completamente la realtà dei fatti. Damiano, infatti, si è visto costretto a collaborare con il clan Sabbiese per proteggere suo figlio e la sua vita anche se, in questo modo rischia di correre un gravissimo pericolo.

Si tornerà a parlare di Giulia Poggi nella puntata del 21 settembre di Upas.

La donna dovrà raccogliere tutte le sue forze per evitare di crollare davanti alla verità su Luca. Quest'ultimo si deciderà a metterla al corrente delle sue condizioni di salute.

Un posto al sole, spoiler del 22 settembre: Rosa fa una scoperta sconvolgente

Molto movimentato sarà l'ultimo appuntamento della settimana di Un posto al sole.

Le anticipazioni riportano che Alberto andrà avanti con il corteggiamento, sperando di fare colpo nel cuore di Diana. In realtà l'architetta avrà occhi per un altro uomo: Nunzio Cammarota.

L'incubo di Viola non cesserà, in quanto convinta che Damiano si sia lasciato corrompere da Eduardo. Poco dopo Rosa finirà per fare una scoperta destinata a sconvolgere la trama di questa soap opera.

Giulia ha un'idea per guadagnare con la Terrazza

Nonostante il momento difficile che Giulia sta attraversando, tra la malattia della sua cagnolina Bricca e le condizioni di salute di Luca De Santis, la donna dovrà affrontare un altro problema.

Sarà anche grazie al supporto del figlio Niko che Giulia riuscirà a capire come raccogliere del denaro extra sfruttando al meglio la Terrazza: cosa avrà in mente questa volta?