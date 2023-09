Mercoledì 20 settembre, gli autori del GF hanno proposto un gioco ai concorrenti dalla quale sono scaturite delle discussioni. In particolare, Beatrice Luzzi dopo essere stata votata dalla maggior dei suoi compagni d'avventura come "ipocrita" è scoppiata in lacrime. Tuttavia, l'attrice ha trovato Letizia Pretis ad ascoltarla, farla sfogare e consolarla.

Che cos'è successo?

Per movimentare la serata al Grande Fratello, gli autori hanno proposto un gioco ai concorrenti: ognuno di loro doveva assegnare un aggettivo al coinquilino tra quelli proposti.

Arrivato il turno di Beatrice, l'attrice ha scoperto di essere stata definita "ipocrita" dalla maggior parte dei suoi compagni d'avventura.

Al termine del gioco Beatrice sembra avere accusato il colpo. Dopo essersi ritrovata in giardino con Letizia, quest'ultima ha fatto una riflessione sulla coinquilina: "Il tuo atteggiamento delle volte risulta troppo schietto e tagliente". A quel punto l'attrice ha spiegato che quando è iniziato il Reality Show, nessuno le ha chiesto informazioni sulla sua vita privata ma l'hanno sempre e solo giudicata per come si mostra. Letizia ha cercato di comprendere la coinquilina, sostenendo che stia mostrando una corazza all'interno della casa di Cinecittà. Successivamente ha chiesto alla coinquilina se stesse male per i giudizi sul suo conto.

Senza giri di parole, Beatrice è scoppiata in lacrime e ha risposto in modo affermativo: "Ci resto più male per i miei figli, per ciò che hanno potuto vedere e sentire".

Ma non è tutto, perché Luzzi ci è rimasta male anche per la presa di posizione di Giselda ammettendo che da lei non se lo sarebbe aspettato di essere definita "ipocrita".

Bea ha accusato un pò il colpo ma Letizia è stata molto carina con lei aggiungendo che quell'accanimento era esagerato fuori luogo.

Beatrice: "Spero che ci sia una minoranza fuori che ragioni come me".

CI STA MADRE CI STA#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/lDxUA83cfV — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 20, 2023

Letizia rimprovera i suoi compagni

In un secondo momento Letizia si è ritrovata in cucina con Rosy, Angelica, Giselda e Ciro.

A tal proposito ha spiegato che Beatrice ha accusato il colpo, perché ha ricevuto un "attacco di massa" da tutti i suoi compagni d'avventura. Inoltre ha riferito che l'attrice è rimasta molto male per lo screzio avuto con Giselda: "Vuole chiarire con te". In merito alla discussione tra Rosy e Beatrice, Letizia ha riferito che il confronto andava effettuato in privato senza che altri concorrenti potessero intervenire e complicare la situazione.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Beatrice Luzzi. A detta di un utente, il ragionamento dell'attrice è sacrosanto: "Bea ha accusato un po' il colpo, ma Letizia è stata molto carina con lei aggiungendo che quell'accanimento era esagerato, fuori luogo".

Un altro utente ha riferito di essere dalla parte di Beatrice, poiché Rosy starebbe solo mettendo in atto una strategia. Un utente invece, sostiene che l'attrice voglia solo catturare l'attenzione dei telespettatori.