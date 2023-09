Un gioco proposto dagli autori del GF ha innescato alcuni litigi tra i concorrenti. Beatrice Luzzi dopo essere stata definita "ipocrita" ha respinto le accuse e si è confrontata con ognuno dei suoi compagni d'avventura. A un certo punto ha avuto un battibecco anche con Giselda Torresan: secondo l'attrice non si può partecipare al Grande Fratello e pretendere di parlare solo ed esclusivamente della montagna.

Lo sfogo di Beatrice

Il gioco proposto dagli autori nella serata di ieri, prevedeva che ogni concorrente del reality show abbinasse un aggettivo al proprio compagno d'avventura tra alcuni proposti.

Al momento di Beatrice Luzzi, l'attrice è stata definita "ipocrita" dalla maggior degli inquilini.

In seguito a uno scambio di opinioni tra Beatrice e Rosy, Giselda si è schierata dalla parte di quest'ultima. In un secondo momento Beatrice ha fatto notare alla coinquilina veneta di avere sbagliato nei suoi confronti, ma Torresan ha cercato di difendersi: "Basta che mi parlate di montagna e sono contenta". Luzzi, però, ha rimproverato la 34enne: "Tu sei in un gioco che si chiama Grande Fratello". A detta sua, nel momento in cui Giselda vuole parlare solo della sua passione per la montagna non dovrebbe esporsi nel giudicare i suoi compagni d'avventura né tantomeno assegnare degli aggettivi errati.

Luzzi perde le staffe con tutti i suoi compagni d'avventura

Il fatto di essere stata definita ipocrita non è stato digerito da Beatrice Luzzi, al punto che si è confrontata con tutti coloro che le avevano assegnato quel determinato aggettivo. Beatrice ha ribadito per l'ennesima volta di essersi messa in cucina solo perché le era stato chiesto di velocizzare i tempi: "Quando c'è stato da fare le nomination l'ho trovato ingrato".

In replica, Rosy ha affermato di avere dato spazio a tutti ma secondo lei il problema della coinquilina è dato dalla sua presenza: "Tu non mi vuoi qui dentro".

Successivamente Luzzi si è confrontata anche con Lorenzo. Quest'ultimo ha chiesto il motivo del malcontento della coinquilina e ha fatto notare che nessuno riesce a capire alcuni suoi atteggiamenti: "Sono reali o non sono reali i tuoi binari?".

Alla domanda del calzolaio ligure, Beatrice ha risposto seccata: "Ma come ti permetti?".

Letizia si schiera con Beatrice

Vedendo che Beatrice era giù di morale, Letizia ha cercato di consolarla. Secondo lei, l'atteggiamento della coinquilina a volte risulta essere troppo schietto e tagliente ma è convinta che stia indossando una maschera per non mostrare le sue fragilità.

Alla domanda se ci fosse rimasta male, Luzzi è scoppiata in lacrime e ha risposto in modo affermativo: "Ci resto più male per i miei figli, per quello che vedono e sentono". Inoltre ha detto che non si aspettava la presa di posizione di Giselda.