Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 27 settembre annunciano grandi emozioni.

Gaffur verrà derubato a Istanbul e si renderà conto che il lavoro in Germania era solo una truffa. Deluso, l'uomo tornerà a Cukurova ma mentirà alla sua famiglia, dicendo che non sopportava la mancanza dei suoi cari.

Nel frattempo Fekeli organizzerà una cerimonia a una settimana dalla morte di Yilmaz. Ali Rahmet sceglierà la moschea per evitare disagi a Zuleyha. Behice incoraggerà Mujgan a resistere fino all'ottenimento dell'eredità.

Demir infine riaccoglierà il suo collaboratore chiedendogli di impegnarsi.

Spoiler Terra amara: Gaffur arriverà a Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 27 settembre raccontano che per Gaffur le cose non andranno affatto secondo i piani. L'uomo lascerà la villa dopo aver salutato Demir e Saniye e sarà diretto in Germania per un lavoro molto remunerativo.

Prima, però, Gaffur si fermerà a Istanbul per ritirare alcuni documenti e il biglietto aereo. Qui gli verrà richiesta una grossa somma di denaro con la promessa di una vita migliore. Gaffur riceverà l'indirizzo a cui cercare un uomo che lo avrebbe aiutato, ma quando arriverà sul posto capirà di essere stato truffato.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 27 settembre: Demir riaccoglierà Gaffur in squadra

La puntata di Terra amara in onda mercoledì 27 settembre vedrà al centro dei riflettori Gaffur. L'uomo sarà molto frustrato dopo la truffa subita e non saprà come affrontare la sua famiglia e Demir. Gaffur tornerà alla villa a mani vuote e quando Saniye, Uzum e Gulten lo vedranno gli andranno incontro, incredule.

L'uomo racconterà una bugia, dicendo di essere tornato per la grande mancanza che sentiva per la sua famiglia.

Saniye farà un po' fatica a credere alle parole di suo marito, ma preferirà non indagare, almeno per il momento. Per Gaffur arriverà anche il momento di affrontare Demir che lo accoglierà nuovamente nella sua squadra e gli chiederà di impegnarsi.

Fekeli organizzerà la cerimonia per ricordare Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che a una settimana dalla morte di Yilmaz, Fekeli organizzerà una cerimonia. Per commemorare l'amato figlioccio l'uomo sceglierà la moschea invece della sua casa. In questo modo, Zuleyha non dovrà subire l'imbarazzo di trovarsi in casa di Mujgan e Behice. La dottoressa non sarà affatto d'accordo con la decisione di Fekeli, ma sua zia la redarguirà.

Behice farà capire a Mujgan che in quel momento toccherà subire ogni decisione per non avere nessun problemi con l'eredità. L'obiettivo di Behice, infatti, sarà quello di resistere fino alla riscossione dei beni di Yilmaz e poi trasferirsi a Istanbul.