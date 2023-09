Nel corso della terza puntata del GF, in onda lunedì 18 settembre su Canale 5, Cesara Buonamici non ha risparmiato alcune critiche nei confronti di Paolo Masella stando al quale Giselda Torresan, altra concorrente del reality, sarebbe interessata a lui.

Una volta appreso il dubbio del coinquilino, la stessa Torresan è voluta intervenire prima in confessionale nei giorni scorsi - "Non so cosa possa avere immaginato, magari si è messo in testa che io sia innamorata di lui. È fuori di testa. Pensa che a me piaccia lui" - e dopo ribadire il tutto nel confronto tv che si è tenuta nel corso della diretta: “Io scherzo con tutti.

E poi io sono innamoratissima di Mauro Corona".

La stoccata dell'opinionista: 'Paolo è troppo vanitoso'

Tutto era iniziato quando Masella, nella scorsa puntata, aveva nominato la Torresan evidenziando come a detta sua la concorrente proverebbe più di una simpatia per lui: "Ho iniziato a pensare ci fosse malizia da parte sua. Mi è suonato un campanellino d’allarme, non mi andava di far credere cose che non c’erano. Noto che quando passa mi guarda. Evito la possibilità che si invaghisca. Non voglio che si illuda o che si crei qualcosa che non c’è. Sarò delicatissimo" ha detto il concorrente.

Dopo la smentita di lei e il confronto tra i due, anche l'opinionista in studio Cesara Buonamici ha espresso la propria opinione sulla vicenda: "Giselda non è sciocca.

Paolo mi sembra un pochino preso di sé, ha parecchia considerazione di sé stesso. Questo lo porta a dare dei giudizi un po’ affrettati. Paolo in questa cosa ha preso una boccata, un bel colpo in viso. C’è un po’ troppa vanità" ha dichiarato la giornalista evidenziando come il concorrente romano guarderebbe un po' troppo a se anche perchè avrebbe un'alta considerazione di se stesso.

Tra i vari telespettatori che hanno commentato la gaffe di Paolo Masella c'è stata anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 Elenoire Ferruzzi che su Instagram ha punzecchiato Paolo: "Falla finita, che sembri Lady Oscar".

GF, problemi di ascolti

Nonostante si stiano creando nuove dinamiche all'interno della casa, gli ascolti stentano a decollare.

Nonostante nella puntata di ieri sera ci sia stato anche un confronto tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi, l’hashatag ufficiale infatti non è riuscito a finire in tendenza su X (ex Twitter). In Italia a raggiungere la vetta è stato invece l’hashtag del GF Vip spagnolo al quale sta partecipando Oriana Marzoli, l'anno scorso proprio al Gf italiano.