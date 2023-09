Nelle puntate della soap opera turca Terra Amara in onda su canale 5 dal 25 al 27 settembre 2023, ci sarà ancora sconforto a Cukurova per la scomparsa di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A soffrire la sua dipartita, saranno soprattutto la sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

L’ex capomastro Gaffur Taskin (Bulent Polat) invece scoprirà di essere stato ingannato, non appena metterà piede a Istanbul per prendere il volo per la Germania.

Spoiler Terra amara, del 25 settembre: Demir consola Zuleyha, Fekeli affida le attività di Akkaya a Fikret

Nell’episodio della telenovela di lunedì 25 settembre, Zuleyha sarà affranta per la morte improvvisa di Yilmaz: a confortare la fanciulla ci penserà il marito Demir (Murat Ünalmış), convincendola a rimanere a vivere alla tenuta Yaman.

Anche la dottoressa Mujgan sarà ancora disperata per la perdita del marito Akkaya, mentre sua zia Behice (Esra Dermancıoğlu) continuerà a pensare al proprio benessere economico. Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) affiderà la gestione delle attività del defunto Yilmaz al nipote Fikret (Furkan Palalı) che considererà suo figlio.

Episodio del 26/09: Gaffur deciso a partire, Fadik preoccupata

Le anticipazioni sulla puntata in programmazione martedì 26 settembre al consueto orario pomeridiano, svelano che Gaffur (Bülent Polat) sarà intenzionato a trasferirsi in Germania dopo aver ottenuto un impiego.

Fadik (Polen Emre) temerà che Sevda (Nazan Kesal) sia decisa a sbarazzarsi di lei e del suo fidanzato Rasit (Şahin Vural): la domestica si preoccuperà ulteriormente, quando verrà a conoscenza dell’imminente partenza di Gaffur.

A proposito di quest’ultimo, il suo padrone Demir gli sarà riconoscente per il lavoro svolto al suo servizio.

Anticipazioni puntata del 27/09: Fekeli vuole onorare il defunto Yilmaz, Mujgan rimproverata da Behice

Dagli spoiler sull’episodio che occuperà il piccolo schermo italiano mercoledì 27 settembre, si evince che Ali Rahmet Fekeli vorrà onorare il ricordo del compianto figlioccio Yilmaz presso la moschea: l’anziano uomo eviterà di festeggiare la ricorrenza a casa sua, per non far sentire Zuleyha a disagio a causa di Mujgan.

Quando quest’ultima non approverà lo stesso la decisione di Fekeli, verrà rimproverata dalla zia Behice, la quale la inviterà a cambiare il suo atteggiamento per non rischiare di perdere l’eredità del defunto marito.

Gaffur quando arriverà a Istanbul si renderà conto di essere caduto in una trappola: in particolare il marito di Saniye (Selin Yeninci) verrà truffato dagli uomini che avrebbero dovuto assicurargli un posto di lavoro all’estero.