Dopo i primi giorni di convivenza forzata tra i concorrenti del Grande Fratello sono nati i primi screzi. Nel corso della quinta puntata, in onda lunedì 5 settembre, Alfonso Signorini ha mandato in onda clip in cui Anita Olivieri sostiene con alcuni coinquilini che Heidi Baci sia interessata a tutto il parterre maschile. Durante una pausa pubblicitaria, Heidi ha ha rimproverato Anita per quanto ipotizzato sul suo conto.

La reazione di Heidi

Nel mezzo di una pausa pubblicitaria, Heidi ha sbottato con Anita: "Tu hai detto che io ci provo con tutti. Non dire che era una cosa positiva, del tipo che faccio bene a guardare tutti. È una cosa pesante".

A prendere le difese della 25enne, ci ha pensato Valentina.

Secondo quest'ultima, il commento di Anita è risultato offensivo nei confronti della coinquilina visto che ha sostenuto che all'interno del reality show guardi in modo malizioso tutti i concorrenti del parterre maschile. Sebbene Olivieri abbia cercato di respingere le accuse, il tentativo di difendersi è stato invano.

L'episodio 'incriminato'

In puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che vede Anita, Marco, Arnold, Paolo, Giuseppe e Vittorio riuniti in salone a parlare di Heidi. A un certo punto si sente Marco dire che Heidi spesso gli rivolge dei complimenti su come è vestito, mentre Paolo ha sostenuto di avere pizzicato più volte la coinquilina a guardare Massimiliano.

Dal canto suo Giuseppe ha aggiunto: "Ma è difficile perché lei comunque...", mentre Anita ha affermato: "Ma lei tutti, secondo me...".

Al termine della clip mandata in onda, Heidi non ha nascosto di essersi risentita per com'è stata descritta da alcuni suoi compagni d'avventura.

Il commento di alcuni utenti del web

Ai telespettatori non era passato inosservato il commento offensivo di Anita nei confronti di Heidi.

A detta di alcuni utenti del social X, Anita avrebbe reagito in quel modo per gelosia poiché vorrebbe ricevere anche lei le attenzioni da parte dei coinquilini del parterre maschile. Secondo altri utenti invece, la concorrente romana non farebbe altro che parlare alle spalle delle ragazze.

In seguito alla reazione della 25enne di Pescara, i telespettatori hanno lanciato una lancia a suo favore: "Finalmente Heidi sbotta con Anita".

Un altro utente ha riferito di avere apprezzato la presa di posizione di Valentina, sebbene abbia un bel rapporto con Olivieri. Un utente ha criticato l'atteggiamento di Anita: "Incredibile nega anche l'evidenza. Tuttavia tra i vari commenti c'è anche chi non ha gradito la posizione degli altri coinquilini: "Se la ragazza si concede subito è facile, se non dà confidenza invece viene giudicata una sulle sue".