Le anticipazioni settimanali dal 2 al 6 ottobre dello sceneggiato Terra Amara riportano che Mujgan e Behice finiranno per fare una sconcertante scoperta legata al defunto Yilmaz Akkaya.

Tutto avrà inizio quando le due donne verranno cacciate di casa da Fekeli, che non tollererà il loro piano di andarsene con il piccolo Kerem Ali a Istanbul. Una volta giunte in albergo, le due donne apprenderanno da un avvocato la verità sull'eredità che Yilmaz ha lasciato alla moglie. Essendo senza molti soldi su cui contare, a Mujgan e sua zia non resterà molto da fare, se non risparmiare e trasferirsi in un hotel economico.

Quando poi la dottoressa scoprirà che suo marito ha venduto le sue proprietà per una somma vertiginosa, punterà il dito contro Zuleyha, dicendole di aver rubato i soldi di Yilmaz.

Intanto un altro segreto verrà alla luce del sole e riguarderà Umit e Fikret.

Anticipazioni Terra amara dal 2 al 6/10: Mujgan cacciata di casa e povera

L'arrivo dell'affascinante Umit finirà per scombussolare la quotidianità di Behice e Mujgan, le quali decideranno di andarsene a Istanbul per aprire uno studio medico privato. Quando Fekeli lo verrà a sapere, non reagirà positivamente, perché non li andrà a genio che le due donne portino con sé il nipotino Kerem Ali. Pertanto l'uomo le caccerà di casa, costringendole a vivere in un albergo.

Poco dopo Behice e la nipote incontreranno l'avvocato che è in possesso del testamento di Yilmaz, apprendendo che le ha lasciato davvero poco denaro, anche per questo motivo la dottoressa dovrà spostarsi in un hotel economico.

Nel frattempo Mujgan chiederà aiuto a Fikret, rivelando che il suo defunto marito aveva venduto tutte le proprietà a Hunkar e che soltanto Zuleyha potrebbe sapere che fine hanno fatto le sue ricchezze.

Fikret, pur essendo già a conoscenza del fatto, fingerà di esserne sorpreso. Successivamente il nipote di Fekeli ne parlerà con lo zio, convincendolo a far ritornare a casa Mujgan e Behice.

Umit incontra Fikret di nascosto, Zuleyha accusata di aver rubato i soldi di Yilmaz

Ben presto emergerà che l'arrivo di Umit non è casuale, anzi che in qualche modo c'entra Fikret.

I due si incontreranno di nascosto, ma Mujgan scoprirà che sono dei vecchi amici.

Nel frattempo quest'ultima sarà preoccupata per l'eredità del marito e si recherà da Zuleyha per parlarne. La dottoressa accuserà l'ex sarta di essersene appropriata illegalmente, finendo per essere cacciata dalla villa degli Yaman. Tornando a Umit, quando Demir saprà che è in cerca di un appartamento, le consentirà di soggiornare in una delle proprie case.

Terra amara, spoiler: Gulten e Cetin si sposano

Sevda finirà per origliare una conversazione particolare tra due contadini, scoprendo che stanno coltivando di nascosto su un campo degli Yaman. Senza perdere tempo, la donna lo riferirà a Zuleyha. Quando Fekeli verrà a sapere che suo nipote ha vandalizzato la lapide del padre di Demir resterà basito, non comprendendone la ragione.

Infine le nozze di Gulten e Cetin finalmente si celebreranno e gli invitati si presenteranno alla tenuta Yaman per festeggiare insieme a loro. Questa volta sarà Zuleyha a occuparsi della cerimonia, riproponendo la tradizione che la defunta Hunkar aveva instaurato.