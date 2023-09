Beatrice Luzzi continua ad essere una delle concorrenti più discusse del GF.

Ad unirsi al coro di critiche rivolto all'attrice nelle ultime ore è stata Maria Monsè, che tramite Instagram ha dichiarato di comprendere solo adesso, alla luce di quanto sta emergendo del personaggio durante il reality, di essere stata vittima anche lei dell'umore e del carattere della Luzzi.

Lo sfogo di Monsè

"Ho visto che al Grande Fratello è stata una delle più nominate della Casa. Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo", inizia così lo sfogo della Monsè, collega dell'ex Eva Bonelli in Vivere, che ha poi chiarito cosa le sia stato riservato dopo la sua condotta.

"Come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! P.s: aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e farle il piacere di diffondere la convocazione per l’assemblea della Costa Smeralda” ha concluso Maria Monsè.

GF: possibile confronto tra Luzzi e Monsè?

Al momento non è dato sapere se gli autori del reality show decideranno di dare seguito a queste esternazioni organizzando un confronto televisivo fra la Luzzi e la Monsè. A differenza delle precedenti edizioni del GF, l'editore ha infatti espressamente richiesto di non sfociare nel trash. Le due potrebbero tra l'altro anche chiarire lontano dai riflettori dato che Luzzi si trova attualmente in nomination a rischio dunque uscita dalla casa.

A pochi giorni dall'inizio della convivenza forzata, nella casa di Cinecittà sembrano già esserci delle fazioni: c'è chi si è schierato con Beatrice e chi con Rosy. Dopo il confronto avuto in diretta, in molti hanno spedito in nomination la Luzzi secondo la quale i suoi compagni d'avventura sarebbero stati manipolati dalla 'rivale'.

Chi è Beatrice Luzzi?

Beatrice Luzzi è nata a Roma nel 1970. E' conosciuta al grande pubblico perchè per anni ha interpretato il volto di Eva Bonelli nella soap opera Vivere ma ciò che non è di dominio pubblico è che la Luzzi ha un passato professionale nelle Istituzioni avendo lavorato presso la Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea.

L'attrice ha due figli, ai quali ha dedicato il libro Mi è nata una famiglia, ed è separata dal compagno dal 2019. Oggi ha deciso di rimettersi in gioco al GF facendosi fin da subito notare per via del carattere forte che l'ha messa in contrapposizione con la chef italo-cinese Rosy Chin.