La casa del Grande Fratello ha spalancato di nuovo le sue porte e già ci sono i primi rumor su alcuni inquilini. Nelle scorse ore, infatti, ci sono state delle segnalazioni da parte di alcuni fan su due concorrenti non famose, Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Le due, stando a quanto riportato a Deianira Marzano, avrebbero mentito nelle loro clip di presentazione andate in onda nel corso della diretta di ieri sera.

Primi dubbi su Angelica Baraldi

Angelica Baraldi nel videoclip di presentazione ha raccontato di non avere un buon rapporto con il padre in quanto non condivide molte delle sue idee e di essersi allontanata dalla sua famiglia.

Alcuni fan del reality metterebbero in dubbio questo suo racconto. Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram, ha riportato, in particolare, una segnalazione che smentirebbe le parole della ragazza.

Un utente in un messaggio avrebbe rivelato che Angelica in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi, ex direttore Parmalat, ora amministratore delegato della famosa squadra di Basket Virtus. Angelica avrebbe da poco scritto la tesi di laurea proprio sulla Virtus.

Anita Olivieri sarebbe fidanzata da tempo

Alcune segnalazioni sarebbero arrivate anche su Anita Olivieri. La donna ha dichiarato di essere single. Un utente invece avrebbe raccontato di conoscerla bene e di essere caduta dalla sedia quando la concorrente ha rivelato di non essere fidanzata.

In realtà però avrebbe un compagno da tempo.

Deanira Marzano, a supporto di ciò, avrebbe condiviso anche uno scatto che ha ricevuto e che ritrae Anita Olivieri con il presunto fidanzato il giorno della sua laurea. Si tratta di una foto che risalirebbe allo scorso 4 settembre. Se ne parlerà nella prossima puntata del Grande Fratello in onda venerdì 15 settembre?

Non resta che sintonizzarsi su Canale cinque alle 21 e 30 circa per scoprirlo.

Ottimi ascolti per il ritorno in onda del reality Mediaset

Intanto, il reality che vede la giornalista del Tg5 Cesara Buoamici nel ruolo inedito di opinionista e Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di Striscia la notizia Valerio, in veste di rappresentate del mondo social, è tornato in onda con ottimi risultati in termini di ascolti televisivi e di share.

A seguire la prima puntata sono stati, infatti, quasi tre milioni di telespettatori curiosi di seguire le avventure dei concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.