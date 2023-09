Oriana Marzoli è una delle concorrenti del Gran Hermano Vip 8 (Grande Fratello iberico). Dopo il video di presentazione l'influencer ha promesso di portare a termine la sua nuova esperienza all'interno del gioco, ma pochi istanti dopo ha minacciato di abbandonare il programma. Oriana infatti, è stata "vittima" di uno scherzo degli autori: prima di raggiungere gli altri concorrenti in casa, è finita in una caverna.

Che cos'è successo?

Dopo essere stata presentata nel cast del Gran Hermano, Oriana Marzoli ha promesso di non ritirarsi prima della fine del gioco: "Sono venuta qui per vincere o almeno lo spero".

Poco dopo, però, ha minacciato immediatamente di abbandonare il programma. Anziché entrare nella casa come alcuni suoi compagni d'avventura ha preso un'ascensore ed è finita in una caverna.

Dopo essere stata messa al corrente che sarebbe dovuta rimanere in quel luogo per alcuni giorni insieme ad alcuni concorrenti, Oriana ha sbottato: "Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. Volevo fare un gioco normale, io qui non ci sto". La concorrente ha fatto notare che nella precedente esperienza era finita in una casa abbandonata dove erano presenti alcuni animali della fattoria. A tal proposito ha rivelato di preferire l'asino alla caverna, poiché in quell'occasione c'era una casa vera mentre qui sono presenti solo insetti e non c'è un bagno.

Marta Flich: "6 VIPs vivirán aquí sin maleta, sin comodidades y sin baño"

Oriana: "No me hagas llorar, porque lloro" #GHVIPEstreno pic.twitter.com/g7boFbArGN — Gran Hermano (@ghoficial) September 14, 2023

Oriana 'vittima' di uno scherzo degli autori

Per alcuni istanti Oriana Marzoli ha continuato a chiedere se fosse uno scherzo.

Il conduttore divertito ha chiesto alla concorrente se le piacessero le decorazioni, ma Oriana ha fatto sapere di essere in una caverna. Inoltre ha spiegato che non c'era il pavimento e quindi ha fatto sapere di non poter restare in quel luogo a lungo: "Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare". Infine ha ribadito che se doveva affrontare l'esperienza dalla caverna, si sarebbe ritirata.

A quel punto gli autori hanno spiegato che si trattava di uno scherzo e l'hanno fatto andare in casa con gli altri compagni d'avventura del reality show.

Daniele Dal Moro nella clip di presentazione

In occasione del video di presentazione di Oriana Marzoli è comparso anche Daniele Dal Moro. Gli autori hanno inserito alcune clip visto che la coppia ha intrapreso una relazione al Grande Fratello Vip 7.

Per annunciare la partecipazione dell'influencer invece, sono stati inseriti nella clip un asino, una Barbie, uno specchio e un lucidalabbra. In passato, Oriana ha già partecipato al Gran Hermano ma si è ritirata dal gioco prima della finale. Questa volta, però, ha promesso di mettercela tutta per tornare a casa vincitrice.