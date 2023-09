Giulia Salemi è pronta a lanciarsi in nuovi progetti lavorativi. L'influencer a breve approderà in Rai e prossimamente co-condurrà Ex on the beach. La trentenne ha archiviato l'esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, dove ha dato voce al mondo web e social.

Giulia Salemi ospite da Alberto Matano

Dal 16 settembre, La vita in diretta andrà in onda per tre weekend consecutivi anche di sabato e come anticipato nel paragrafo precedente Giulia Salemi sarà ospite fissa del programma. L'ex gieffina pare abbia firmato un contratto con l'azienda di Viale Mazzini.

A lanciare questa indiscrezione è stato, nelle scorse ore, Giuseppe Candela giornalista di Dagospia e firma de Il Fatto Quotidiano. Intanto, sale l'attesa per scoprire chi vincerà la sfida degli ascolti tra Alberto Matano e Silvia Toffanin. La conduttrice, in queste settimane, con il suo salotto televisivo non ha avuto rivali registrando milioni di telespettatori. Sono tanti quelli che da casa si sintonizzano su Canale cinque per seguire le intime interviste degli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto.

Pierpaolo Petrelli condurrà Ex on the beach insieme alla sua fidanzata Giulia Salemi

Portato a termine l'impegno con il talk show di RAI uno, Giulia Salemi si lancerà in una nuova sfida televisiva.

Affiancherà, infatti, Pierpaolo Pretelli nella conduzione del reality delle coppie ideato da Mtv Ex on the beach.

La trasmissione che prende spunto dall'omonimo format britannico andrà in onda su Paramount+.

Nel reality i concorrenti single sbarcano in una località esotica con l'intento di trovare l'anima gemella sotto gli occhi dei loro ex fidanzati.

Questi ultimi entrano in gioco nel bel mezzo del programma per cercare di mettere zizzania e interrompere i nuovi nascenti flirt.

Riguardo il Grande Fratello Vip sembrava certa la sua riconferma nel programma come rappresentante del mondo social e invece a sorpresa nell'edizione di quest'anno è arrivata la new entry Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato del tg satirico Striscia la notizia Valerio Staffelli.

Un'edizione rinnovata che ha visto debuttare nel ruolo inedito di opinionista la giornalista del TG5 Cesara Buonamici.

Non sono mancate a tal proposito alcune critiche da parte dei telespettatori. Diversi utenti hanno fatto notare come il padrone di casa Alfonso Signorini non abbia speso alcuna parola per le opinioniste dello scorso anno e per la stessa Giulia Salemi.