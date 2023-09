Nell'attesa di rivederla negli studi di Uomini e donne (come ospite della terza puntata con il fidanzato Alessandro Vicinanza), Ida Platano è tornata al centro del gossip per l'insolita reazione che ha avuto a un'offesa social. Dopo aver letto l'insulto che le ha rivolto un hater, la dama ha spiegato che ha imparato a non rimanerci male, anzi ha rilanciato aprendo una rubrica dove tutti i suoi odiatori potranno ritrovarsi per dirle parolacce e altre cose poco carine.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e donne

Dopo che qualcuno su Instagram le ha dato della "donna di facili costumi", Ida ha deciso di rispondere in un modo che ha spiazzato tutti i suoi follower.

Se in passato ha perso le staffe a seguito di insulti e commenti negativi sul suo ruolo di madre, il 14 settembre Platano ha scelto di replicare a un'offesa con il sorriso sulle labbra e avanzando una proposta che nessuno si aspettava.

"Innanzitutto faccio la parrucchiera, e nessuno dovrebbe mai giudicare il lavoro degli altri. Alcuni pensano di farmi del male scrivendo queste cose, ma si sbagliano", ha esordito la dama di Uomini e donne nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Visto che è un personaggio pubblico da molti anni (continua a esserlo anche dopo l'addio al dating-show in coppia con Alessandro Vicinanza), la bresciana fa sapere di essersi abituata a critiche pesanti e fuori luogo: "Ci ho fatto il callo agli insulti gratuiti, non mi danno più fastidio".

La contromossa dell'ex regina di Uomini e donne

"Ho pensato di aprire una rubrica", ha proseguito Ida nei video che ha caricato tra le sue storie di Instagram il 14 settembre. Nello spiegare come intende reagire agli insulti che riceve quotidianamente sui social network, la dama ha aggiunto: "Sfogatevi con Ida, la chiamerò così.

Tutti sarete liberi di dire parolacce, cattiverie e di definirmi in ogni modo. Metteteci pure la cattiveria e accendiamo questa rubrica".

Platano non si è tirata indietro dal punzecchiare a sua volta gli hater, tant'è che ha dichiarato: "La apriamo per quelli che sono soli in casa e forse anche frustrati".

La dama di Uomini e donne ha cercato di trovare una spiegazione agli insulti che continua a ricevere anche ora che non fa più parte cast fisso del dating-show: secondo la parrucchiera la sua felicità darebbe fastidio a molti, e per questo verrebbe costantemente presa di mira con commenti negativi e offese gratuite.

Anticipazioni sulle riprese di Uomini e donne

Nell'attesa che Ida dia il via a questa insolita rubrica, i fan di Uomini e donne si preparano ad assistere a una nuova puntata. Questo venerdì 15 settembre, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la seconda parte di una registrazione che si è svolta lo scorso 28 agosto, quella che è iniziata con il rientro nel parterre di Barbara De Santi. Le anticipazioni parlano di una lite tra Tina ed Elio, ma anche del ritorno in studio di due ragazzi che si sono scelti lo scorso maggio: Lavinia e Alessio sono gli ospiti dell'appuntamento odierno con il dating-show.

A sorpresa, inoltre, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che nel pomeriggio si svolgeranno nuove riprese del programma condotto da Maria De Filippi: a distanza di neppure 24 ore dall'ultima volta, il cast sta per ritrovarsi agli Elios per dare vita a una puntata che poi andrà in onda a fine mese.