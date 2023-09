Sulla piattaforma Mediaset Infinity prosegue la pubblicazione in esclusiva degli episodi della soap opera di origini turche My home my destiny, giunta alla sua seconda e ultima stagione. Negli episodi disponibili dal 18 al 22 settembre 2023 si assisterà all’ennesima discussione tra i Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Dagli spoiler si evince che Mehdi rinchiuderà la moglie in casa vietandole di andare a lavoro, soloper essere andata a trovare il suo nemico Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) in ospedale.

Trame My home my destiny al 22 settembre: Mehdi su tutte le furie con Zeynep a causa di Burhan

Le anticipazioni sulle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 18 a venerdì 22 settembre raccontano che Emine (Naz Göktan), dopo aver appreso che il suo fidanzato Faruk (Engin Hepileri) sposerà Selin (Basak Aygün), non avrà altra scelta oltre a quella di tornare dalla madre Sultan (Hülya Duyar).

Intanto Burhan avrà modo di vedere dopo vent’anni la sua ex fidanzata Mujgan (Zeynep Kumral) e le dirà di non aver masi smesso di amarla. L’incontro tra i due avverrà all’insaputa di Mehdi, ma alla fine sorprenderà la sorella in compagnia dell’ex e non la prenderà affatto bene. Picchierà il suo nemico facendolo finire in ospedale.

Dopo essere stato arrestato Mehdi tornerà in libertà e verrà a conoscenza del fatto che Zeynep, durante la sua detenzione, sia andata a fare visita a Burhan: andrà su tutte le furie.

I due avranno una lite abbastanza accesa e Mehdi prenderà una decisione drastica: rinchiuderla in casa e impedirle di andare a lavoro.

Riassunto puntate dall’11 al 15/09: Zeynep si rifugia a casa di Sultan, Faruk lascia Emine

Negli episodi disponibili dall’11 al 15 settembre Zeynep, scossa a causa della gravidanza dell’infermiera Benal (İncinur Daşdemir) e sempre più confusa sul suo matrimonio con Mehdi, si rifugia a casa di Sultan, dove verrà accolta a braccia aperte, Zeynep vuole solo prendersi del tempo per decidere se separarsi oppure no dal marito.

Alla fine Zeynep decide di tornare a casa.

Faruk all’improvviso mette fine alla storia d’amore con Emine per convolare a nozze con Selin, decisione presa su ordine del padre.

Mujgan non gradisce il fatto che Mehdi abbia deciso di restare con Zeynep e soprattutto di aver mandato di via di casa Benal, per farla vivere insieme a Sultan.

Nonostante il chiarimento con Mehdi, Zeynep continua a non sentirsi capita, soprattutto per quanto riguarda il lavoro..