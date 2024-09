Nihan riceverà la busta con le foto del tradimenti di Emir e Zeynep nella puntata di Endless Love in onda sabato 14 settembre. Le anticipazioni spiegano che Kemal spedirà il tutto in modo anonimo e quando Nihan vedrà le immagini andrà a confidarsi con Leyla. Nel frattempo, Tarik e Banu resteranno senza casa e per loro l'unica possibilità sarà il trasferimento a casa Soydere.

Nihan ancora più decisa a vendicarsi di Emir

Nihan riceverà la busta contenente le foto di Emir e Zeynep e avrà conferma di tutti i suoi sospetti. "L'ultima cosa che Ozan ha visto prima di morire sono queste foto", reciterà il biglietto che accompagna le immagini.

La donna non conoscerà il mittente di quella busta, ma è stato Kemal a spedirle tutto appena ha trovato le immagini a casa di Tufan. Nihan sarà ancora più decisa a vendicarsi di Emir e si recherà a casa di Leyla per sfogarsi. "Ecco la ragione del suicidio di mio fratello", dirà Nihan a sua zia porgendole le foto. Dopo il suo sfogo, la donna deciderà di organizzare una festa a sorpresa in occasione del compleanno di Emir, per conquistare la sua più totale fiducia. Nel frattempo, Tufan supplicherà Asu in lacrime di non abbandonarlo e di perdonarlo per aver mandato a sua insaputa le foto a Ozan in carcere. La donna, impietosita, accetterà le scuse del suo amico, ma preciserà che non sono più complici.

A quel punto lui insisterà nel dichiararle i suoi sentimenti: "Sei il motivo per cui vivo", ma per Asu non cambierà niente. La donna andrà via in macchina, lasciando Tufan nella più totale disperazione.

Tarik con l'acqua alla gola e senza casa

Ci saranno novità anche per Tarik che si troverà con l'acqua alla gola e senza un posto dove andare.

Tarik non riuscirà a saldare il suo debito e rifiuterà categoricamente l'assegno di Kemal. Huseyn non potrà lasciare suo figlio nei guai e gli proporrà di tornare a vivere a casa Soydere, dicendosi pronto ad accettare anche Banu. Fehime storcerà il naso, ma alla fine dovrà fare un passo indietro e sostenere suo marito nella proposta per il bene di suo figlio.

Tarik comunicherà a Banu che si trasferiranno a casa Soydere, almeno fino a quando non troveranno un'altra sistemazione. Banu non riuscirà a credere che suo marito abbia accettato la proposta die suoi genitori. "Dovrei vivere con tua madre?", dirà la donna, ma Tarik le dirà seriamente che non hanno un'altra scelta. Vedendo la disperazione negli occhi di suo marito, Banu sarà costretta ad accettare. Quando Fehime aprirà la porta a suo figlio, non sarà felice di accogliere anche sua nuora, ma dovrà rassegnarsi.

Fehime non riesce ad accettare Banu come nuora

Tra Banu e Fehime i rapporti sono sempre stati pessimi. Quando la madre di Tarik ha scoperto che la fidanzata di suo figlio era Banu è andata su tutte le furie.

Fehime non ha mai sopportato il fatto che la ragazza fosse stata l'amante di Emir ed è andata a parlare direttamente con lei in azienda. Banu le ha stretto la mano pensando che Fehime volesse conoscerla, invece la donna l'ha insultata e le ha comunicato che non sarebbe mai stata sua nuora. Tarik è andato avanti per la sua strada e ha sposato ugualmente Banu, anche se lo ha fatto senza il calore della sua famiglia.