Il Grande Fratello sta per ripartire: lunedì 11 settembre, Alfonso Signorini accoglierà i 24 nuovi inquilini della casa, un gruppo composto da Vip e Nip. A poche ore dall'inizio della prima puntata, però, sul web si è sparsa la voce che Giampiero Mughini non figura più tra i concorrenti della nuova edizione: l'ingresso del giornalista sarebbe saltato per questioni personali ancora non chiare.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Dopo quattro mesi di pausa, il Grande Fratello torna in onda con un'edizione rinnovata ma che strizza l'occhio al passato.

I vertici Mediaset hanno preteso un radicale cambiamento nei comportamenti dei concorrenti ma anche nelle dinamiche che vengono affrontare in prima serata: viste tutte queste "limitazioni", gli autori hanno deciso di riaccogliere nel cast la gente comune

Dopo anni dedicati esclusivamente ai "vipponi", a partire da questa sera anche le persone non famose si giocheranno la possibilità di vincere il reality-show.

A poche ore dal debutto su Canale 5, però, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato solo sei inquilini della casa: Alfonso Signorini ha anticipato che a varcare la soglia della porta rossa saranno in 24, quindi 18 protagonisti sono ancora "top secret".

Problemi prima del debutto del Grande Fratello

La mattina dell'11 settembre, però, Tvblog ha dato un'anticipazione su un personaggio famoso che figurava nella lista dei 24 concorrenti del nuovo Grande Fratello.

Giampiero Mughini non entrerà nella casa più spiata d'Italia: è questa la notizia che sta circolando in rete da qualche ora sul cast del programma condotto da Alfonso Signorini.

La partecipazione del giornalista al format Mediaset, sarebbe saltata per motivi personali (che non sono ancora stati resi noti): era stato lui stesso a confermare l'imminente ingresso tra le mura di Cinecittà in un'intervista radiofonica.

"A breve parteciperò a una trasmissione che è seguita dal grande pubblico", aveva detto l'opinionista televisivo non molto tempo fa.

Chi entrerà al Grande Fratello

Maggiori spiegazioni sul futuro nella casa di Giampiero Mughini, potrebbe darle Alfonso Signorini nel corso della diretta che condurrà stasera.

Il presentatore del Grande Fratello, comunque, tra poche ore accoglierà nella casa tantissimi concorrenti ma le identità della maggior parte di loro sono ancora top secret.

Quando manca pochissimo al debutto della nuova edizione, sono stati ufficializzati solo sei protagonisti del cast: Alex Schwazer (campione olimpico di marcia in attesa di poter tornare alle gare dopo una lunga squalifica per doping), Grecia Colmenares (star delle telenovelas degli anni '80), Beatrice Luzzi (attrice soprattutto di soap opera come "Vivere"), Vittorio Menozzi (modello e neo laureato in ingegneria), Letizia Petris (fotografa) e Giselda Torresan (operaia).

Il resto dei personaggi che animeranno le puntate 2023/2024 del reality-show, saranno svelati la sera dell'11 settembre su Canale 5.

Tra le new entry, però, ci sono anche: Cesara Buonamici (unica opinionista) e Rebecca Staffelli (sostituta di Giulia Salemi a capo dello spazio social).