Cosa accade nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che la morte di Fekeli farà piangere tutta Cukurova e in particolare Lutfiye, la donna che si innamorerà di lui. Il suo grido di dolore sarà straziante e sarà certa di non poter più vivere senza l'uomo con il quale avrebbe voluto passare il resto dei suoi giorni.

La morte di Fekeli nasconderà un segreto. Tutti penseranno che abbia avuto un infarto, ma la verità è un'altra: qualcuno lo ha ucciso per far in modo che non rivelasse la reale identità di Hakan.

Terra amara, anticipazioni: Lutfiye si innamora di Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5, Lutfiye si legherà molto a Fekeli e passerà molto tempo con lui, cercando di calmare la sua sete di vendetta nei confronti di Fikret, deciso a vendicarsi di Demir Yaman, il suo fratellastro.

Lutfiye diventerà molto importante per l'intera famiglia di Fekeli e non ci sarà giorno in cui non lo sosterrà. Proprio quando avrà il sentore che la situazione si è calmata, ecco che ci sarà un ennesimo colpo di scena.

Ebbene sì perché Fekeli sarà deciso a indagare per conto suo su Mehmet Kara, il nuovo partner della compagnia Yaman che arriverò a Çukurova. Kara si innamorerà di Zuleyha, ignara del fatto che l'uomo che tanto stima le stia mentendo sulla sua reale identità.

Anticipazioni di Terra amara, la morte di Fekeli

Nei prossimi episodi di Terra amara Fekeli inizierà a indagare sul Mehmet, certo che stia mentendo. Il suo grande sbaglio sarà quello di fare un viaggio ad Ankara, durante il quale verrà a sapere che Mehmet è in realtà Hakan, un criminale ricercato dalla polizia.

Fekeli tornerà a Cukurova, intenzionato a mettere al corrente sia Fikret che Zuleyha su quanto appreso.

Prima di ciò, affronterà Abdülkadir Keskin, cercando di scoprire quali siano le intenzioni di Hakan.

A quel punto, preoccupato per le conseguenze della scoperta di Fekeli, Abdülkadir prenderà una drastica decisione, ovvero ucciderlo. E così, ecco che metterà in atto un piano: istruirà i suoi uomini per tendergli una trappola.

I complici di Abdulkadir fermeranno Fekeli per strada, pregandolo di aiutare una donna che si è sentita male. Lui non ci penserà due volte, ma verrà freddato con un'iniezione letale, che simulerà una morte per infarto.

Lutfiye distrutta per la morte di Fekeli in Terra amara

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara, il corpo di Fekeli, riverso sulla sua macchina, verrà trovato da Gaffur e Rashid, che lo riporteranno alla villa, dove tutti saranno sconvolti.

La povera Lutfiye non avrà più lacrime quando verrà a sapere che Fekeli è morto per un infarto e le sue urla saranno strazianti: ''La mia anima gemella se ne è andata''. Lutfiye si sentirà responsabile di questa tragedia, visto che non è riuscita a impedire a Fekeli di partire per Ankara, che ne sarà di lei? Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprirlo.