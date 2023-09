A poco più di 48 ore dall'inizio del Grande Fratello, gli animi di alcuni concorrenti si sono un po' scaldati: Rosy, in particolare, ha rischiato di litigare prima con Grecia e poi con Beatrice. Colmenares ha puntato i piedi su dove conservare gli stracci in cucina, ma la chef ha preferito sorvolare pur non essendo d'accordo con lei: l'attrice, invece, ha respinto l'accusa che Chin le stava facendo per un'incomprensione sulle tempistiche della cena.

Aggiornamenti sulle dinamiche del Grande Fratello

Nonostante le ferree regole che vigono nella casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti stanno cominciando a tirare fuori un bel caratterino.

Rosy è stata la prima protagonista della nuova edizione a sfiorare il litigio sempre su questioni legate alla cucina e all'ordine.

La sera del 13 settembre, ad esempio, la chef di origini cinesi si è trattenuta molto mentre Grecia si impuntava su dove conservare gli stracci che servono per pulire il piano cottura: Chin non era d'accordo con la coinquilina, ma ha volutamente evitato lo scontro assecondandola.

I telespettatori hanno esultato per la prima dinamica che ha regalato il cast di quest'anno, anche se non si è trattato di una vera e propria discussione come quelle che piacciono alla gente a casa.

Il faccia a faccia al Grande Fratello

La mattina successiva al "quasi scontro" con Grecia, Rosy si è ritrovata al centro di un altro momento che ha destato l'interesse del pubblico del Grande Fratello.

La cuoca è apparsa risentita per una confidenza che gli altri inquilini le hanno fatto su Beatrice: pare che l'attrice si sia lamentata dei tempi lunghi per cenare e che abbia usato una scusa per sollecitare la compagna nel preparare da mangiare.

Luzzi avrebbe avvertito gli altri concorrenti che in confessionale li avrebbero spronati a velocizzare quello che stavano facendo, ma gli autori hanno smentito tutto quando Rosy li ha interpellati a riguardo.

La protagonista della soap Vivere non ha apprezzato il comportamento della chef, anche perché si sentiva come se la stesse accusando di aver detto una bugia.

"Cerchiamo di non amplificare le cose", ha concluso Beatrice piuttosto risentita nei confronti della coinquilina che stava provando a smorzare i toni della discussione.

In arrivo la seconda puntata del Grande Fratello

La casa del Grande Fratello ha riaperto da pochi giorni e, nonostante le nuove linee guida, i concorrenti stanno cominciato a confrontarsi e a discutere.

Il pubblico attende con ansia le prime litigate tra gli inquilini, anche perché rappresentano le dinamiche più interessanti da seguire dopo gli amori che possono sbocciare tra le mura di Cinecittà.

Alcuni protagonisti del cast, però, sembrano quasi spaventati dalle regole che sono chiamati a rispettare se non vogliono andare incontro a provvedimenti disciplinari: Lorenzo, per esempio, l'altro giorno è stato rimproverato sia dai compagni che da una voce della regia perché gli è scappata una parolaccia mentre chiacchierava.

Venerdì 15 settembre Alfonso Signorini condurrà la seconda puntata del GF e l'attenzione è tutta per i personaggi che entreranno in gioco: visto che in casa sono già in 15 e il cast è composto da 24 persone, nel corso della prossima diretta dovrebbero varcare la soglia della porta rossa 9 inquilini, sia Nip che Vip.