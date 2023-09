La nuova edizione del Grande Fratello, non sta distraendo i fan dagli sviluppi che ci sono quotidianamente tra quelli che loro stessi hanno ribattezzato "Oriele". Sui social network, infatti, Daniele ha rilasciato dichiarazioni poco rassicuranti sulla storia con Oriana: visto che la fidanzata è in partenza per un'avventura professionale all'estero, Dal Moro avrebbe voluto passare più tempo con lei per consolidare il loro "traballante" rapporto.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Gli "Oriele" di nuovo ai ferri corti? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan del Grande Fratello dopo aver letto il messaggio con il quale il ragazzo si è sfogato sui social network.

Se alcuni giorni fa ha spiazzato dicendo che Oriana non avrebbe dato peso al suo infortunio all'occhio, il 13 settembre Daniele è sceso nei particolari di quello che non è andato bene nell'ultimo periodo.

"Avrei voluto stare con la mia ragazza, passare più tempo con lei. Avrei voluto più dimostrazioni fino all'ultimo, anche per riuscire a sopravvivere senza di lei", ha scritto Dal Moro sul web.

Anche se non l'ha mai detto chiaramente, il veneto si riferiva all'imminente partecipazione di Marzoli al Gran Hermano, ovvero alla versione spagnola del reality che li ha fatti conoscere ed innamorare meno di un anno fa.

La venezuelana sta per tornare a Madrid per intraprendere una nuova avventura televisiva, e il suo compagno le ha rimproverato una serie di mancanze poco prima della partenza.

Silenzio dalla finalista del Grande Fratello Vip

"Non ci sono basi solide se non dimostri ad una persona quanto è importante per te", ha proseguito il concorrente dell'ultima edizione Vip del Grande Fratello.

Nel concludere il suo sfogo, Daniele ha descritto ai fan come stanno attualmente le cose tra lui e Oriana: "La situazione è appesa a un filo.

Come fa a salvarsi sta roba? Non si salverà mai".

Parole poco rassicuranti quelle che Dal Moro ha usato sulla relazione che è nata nella casa più spiata d'Italia alcuni mesi fa, la stessa che quest'estate è finita tante volte al centro dell'attenzione di media e curiosi: gli "Oriele" si sono lasciati e ripresi moltissime volte durante le vacanze, e il tutto è sempre stato documentato sui social con comunicati e post.

L'influencer, però, stavolta ha deciso di non commentare le dichiarazioni del fidanzato e di concentrarsi esclusivamente sul viaggio che sta per intraprendere lontano da lui e dall'Italia.

Il rumor sul Grande Fratello spagnolo

Anche se le ultime affermazioni social di Daniele sembrano confermare un suo imminente distacco da Oriana per ragioni lavorative (lei ha già anticipato ai fan che tornerà a vivere a Madrid per motivi legati alla sua professione), c'è chi ipotizza che dietro potrebbe esserci dell'altro.

Il sito di Mondo Tv 24, infatti, sostiene che alla nuova edizione del Grand Hermano potrebbero partecipare entrambi i protagonisti del tira e molla che ha tenuto banco per tutta l'estate: non sarebbe da escludere, dunque, l'ingresso nella casa sia di Marzoli che di Dal Moro.

Le teorie a riguardo sono molte, come quella secondo la quale gli "Oriele" potrebbero essere un unico concorrente e quindi prendere parte al reality spagnolo in coppia, una cosa che in Italia è già successa con Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda e tantissimi altri.

Il litigioso amore tra i partecipanti dell'ultima edizione Vip del Grande Fratello, dunque, potrebbe essere al centro delle dinamiche del medesimo format della tv spagnola, quello che sta per debuttare con una stagione inedita e con tante sorprese.