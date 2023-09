Brutto momento per Fikret nelle puntate della quarta stagione di Terra amara, in onda prossimamente su Canale 5. Fekeli morirà e lui lo scoprirà tramite Züleyha, visto che si troverà in carcere per aver litigato con un pm. Sarà distrutto dal dolore e prima dei funerali avrà modo di dargli un ultimo e straziante saluto.

Fikret corre in Siria per cercare Demir

Fikret passerà un brutto momento dopo la scomparsa di Demir, e farà di tutto pur di ritrovarlo sano e salvo. Riceverà un pacco che sembrerà essere stato spedito da Demir. Nell'indirizzo del mittente viene indicato come luogo di provenienza la Siria e all'interno sarà presente un biglietto in cui Demir annuncia a tutti di non preoccuparsi, presto sarebbe tornato.

Sarà un pacco che darà molta speranza non solo a lui, ma a tutta la famiglia, in particolar modo a Züleyha, che chiederà a Fikret di aiutarla a cercarlo in Siria. Tuttavia, le ricerche non daranno l'esito sperato: il pacco si è rivelato un inganno, visto che Demir non si trova lì.

Fikret scopre da Züleyha che lo zio Fekeli è morto

Fikret sarà pieno di rabbia, andrà alla stazione di polizia per accusare tutti di non fare il massimo per trovare il fratello. Avrà un brutto confronto con il pubblico ministero, che lo spedirà direttamente in prigione. Arriverà Züleyha per farlo uscire da dietro le sbarre, ma purtroppo avrà una brutta notizia da dargli: suo zio Fekeli è morto.

Fikret si recherà subito in ospedale per vegliare la salma dello zio e avrà modo di entrare in obitorio insieme all'amico Çetin.

L'ultimo saluto di Fikret a Fekeli

Fikret si inginocchierà davanti alla salma dello zio e non riuscirà a proferire parola. Le lacrime non smetteranno di sgorgare dai suoi occhi e mentre terrà stretta la sua mano gli dirà: "Dove stai andando, perché mi stai lasciando?".

Pochi attimi dopo avranno inizio i funerali e sarà proprio Fikret a fare gli onori di casa.

Ricorderà che Fekeli non era solo uno zio, era più di un padre. Ricorderà la sua storia molto sfortunata, come l'aver perso la moglie e i figli troppo presto a causa di un incidente stradale. Prometterà che da quel momento in poi farà di tutto per rendere onore al nome dei Fekeli.

I funerali di Fekeli

I funerali di Fekeli si riveleranno un brutto momento per tutti i presenti, e anche Lütfiye farà fatica a dire addio a quell'amico che considerava quasi un partner di vita.

Dopo le esequie, il corteo funebre accompagnerà Fekeli in cimitero per il suo ultimo viaggio.

Saranno Fikret e Çetin a occuparsi della sepoltura, e il nipote rimarrà attonito quando verrà deposta la lapide di legno recante il nome dello zio. Da questo momento inizierà una nuova vita: come potrà vivere senza di lui?