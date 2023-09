L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena in primis per le vicende di casa Amato. Sì, perché per Agnese e i suoi figli potrebbe arrivare una triste notizia legata alle sorti di Giuseppe, che da un po' di tempo si è trasferito stabilmente in Germania. Occhi puntati anche sulle vicende di Marta Guarnieri che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa ottava stagione potrebbe rimettere piede in città per far visita a suo padre Umberto.

Brutte notizie in arrivo in casa Amato nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbe esserci spazio per una terribile notizia in grado di sconvolgere gli animi di casa Amato.

Da un po' di tempo infatti, nessuno ha più notizie di Giuseppe Amato, ormai ex marito di Agnese e padre dei suoi figli.

Agnese scoprì che Giuseppe l'aveva tradito durante il suo soggiorno in Germania per cercare lavoro e addirittura aveva messo al mondo una figlia.

Un vero e proprio choc per l'ex sarta del grande magazzino milanese che, a quel punto scelse di chiudere definitivamente con suo marito e voltare pagina con Armando, diventato il suo nuovo compagno ufficiale.

Agnese scopre che Giuseppe è morto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Ebbene, dopo un lungo periodo di silenzio, ecco che nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe esserci spazio per un annuncio spiazzante legato proprio alle sorti di Giuseppe. Non si esclude che Agnese possa scoprire che suo marito è morto e in tal modo ritrovarsi nella difficilissima posizione di dover avvertire i suoi figli del decesso del loro padre.

Sebbene Salvo non abbia mai avuto un rapporto speciale con Giuseppe, scoprire del decesso di suo papà potrebbe essere comunque un vero e proprio choc.

Marta ritorna nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

E poi ancora, nel corso dei prossimi episodi di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe esserci spazio anche per il rientro in scena di Marta Guarnieri.

La figlia di Umberto, dopo un lungo periodo di assenza, potrebbe rimettere piede in città e questa volta per vedere da vicino la nuova "creatura" di suo padre: la Galleria Milano Moda.

In questo modo, quindi, Umberto si ritroverebbe a riabbracciare sua figlia dopo un lungo periodo in cui sono stati separati e anche Vittorio avrebbe l'occasione di rivedere la sua ormai "ex" moglie. Un ritorno che passerebbe affatto inosservato.