Prosegue l'appuntamento settimanale con l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 16 circa su Rai 1. Le Anticipazioni Tv delle puntate dal 2 al 6 ottobre rivelano che Vittorio Conti, oltre a essere impegnato con l'inaugurazione della nuova collezione maschile a marchio Paradiso, si troverà di fronte a una scelta molto difficile che coinvolge Tancredi di Sant'Erasmo. Intanto, Marcello tenterà in tutti i modi, anche con l'aiuto di Maria, di sanare i rapporti con il fratellastro.

Anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Marcello decide di aiutare Matteo

Viene pubblicato il nuovo numero della rivista Paradiso Market, con la foto di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in copertina che preannuncia la collezione uomo: è un grande successo. Tuttavia, le Veneri iniziano a nutrire qualche dubbio e preoccupazione su come approcciarsi a una clientela maschile.

Intanto, Marcello Barbieri (Pietro Masotti), nonostante i contrasti iniziali, decide di dare una mano al fratellastro Matteo (Danilo D'Agostino).

Tancredi di Sant'Erasmo (Flavio Parenti), invece, comunica a sua moglie che il giorno successivo si sottoporrà alla tanto attesa visita ortopedica, in seguito alla quale saprà se poter o meno affrontare un intervento che potrebbe restituirgli l'uso totale della gamba.

A Matilde (Chiara Baschetti), perciò, non rimane altro che attendere speranzosa il responso del medico.

Vittorio, nel frattempo, confida a Roberto (Filippo Scarafia) di essere entrato in possesso del dossier sull'incendio scoppiato anni prima presso il mobilificio Frigerio: ha le prove per inchiodare Tancredi, ma non sa se utilizzarle o no.

Il Paradiso delle Signore: Matteo vuole tagliare i rapporti con Marcello

Al Paradiso, Irene Cipriani (Francesca del Fa) decide quale sarà la Venere che si occuperà del reparto uomo. In più, viene anche scelto il testimonial per il lancio della collezione maschile: Gianni Rivera. Maria (Chiara Russo) e Botteri (Luca Ferrante), al contrario, discutono su quale sarà l'allestimento della vetrina, riuscendo, solo alla fine, a trovare un punto d'incontro.

Marcello ha un'idea per riavvicinarsi al fratellastro: vuole organizzare una cena in suo onore, a cui viene invitata anche Maria Puglisi. Matteo, però, vorrebbe chiudere definitivamente tutti i rapporti con lui, per questo motivo ne parla con sua madre.

Nel frattempo Vittorio, dopo averci pensato e ripensato, decide di non utilizzare il dossier contro Tancredi e comunica la sua scelta a Roberto. Inoltre, riceve una brutta notizia: Gianni Rivera non potrà essere presente al lancio della collezione uomo. Tuttavia, non si scoraggia e chiede subito aiuto alla Contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale, a sua volta, confida a Matilde il suo dispiacere per non poter essere utile a Conti.

Il Paradiso 8, spoiler puntate dal 2 al 6/10: Gianni Rivera si presenta all'inaugurazione della linea maschile

Maria viene a conoscenza delle precarie condizioni di salute della mamma di Matteo e, dispiaciuta, si attiva per rintracciare quest'ultimo e metterlo in contatto con Marcello. Matteo, però, non prende bene l'intromissione della ragazza e i due finiscono per litigare. Ciononostante, il ragazzo si pente del suo atteggiamento e prova a riavvicinarsi.

Adelaide, invece, suggerisce a Marcello di tentare in ogni modo di recuperare il rapporto con il fratello che ha ritrovato da poco. Barbieri promette di pensarci su e in serata riceve una visita inaspettata a casa sua.

Intanto, arriva il giorno dell'inaugurazione della linea uomo firmata Paradiso delle Signore.

C'è grande fermento ed entusiasmo, soprattutto tra le Veneri, euforiche all'idea di interagire con nuovi clienti uomini. In galleria è anche presente il tanto atteso Gianni Rivera: Vittorio viene a conoscenza di chi lo ha aiutato davvero nell'impresa.

Matteo ribadisce alla madre la sua intenzione di allontanare Marcello, ma quest'ultimo non si dà per vinto e gli consegna una lettera che potrebbe fargli cambiare idea.