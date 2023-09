Il Paradiso delle signore 8 andrà in onda per il pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni della puntata di giovedì 14 settembre annunciano che Agata e Concetta saranno abbagliate dalla bellezza del grande magazzino. Ciro, invece, aiuterà con Salvatore in caffetteria, in vista dell'inaugurazione. Per Adelaide saranno ore di tensione per l'arrivo di Odile e la contessa confiderà la sua storia a Matilde. Sarà tempo di confidenze anche per Maria che parlerà a Clara e Irene dei suoi problemi che ha con Vito. Infine, Salvatore sarà certo di poter riconquistare Elvira.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Ciro aiuterà Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di giovedì 14 settembre raccontano che la famiglia Puglisi si stabilirà nella vecchia casa Amato. Agata e Concetta, la sorella e la madre di Maria, arriveranno al grande magazzino piene di entusiasmo e saranno estasiate dalla bellezza del posto. Nel frattempo, Ciro cercherà di rendersi utile in Caffetteria da Salvatore: pur non avendo mai lavorato in un bar, il padre di Maria si darà da fare in vista dell'inaugurazione del locale. Mancherà sempre meno al grande giorno, perché i lavori di ristrutturazione sono finiti e non resterà che preparare gli ultimi dettagli per rendere tutto perfetto.

Anticipazioni puntata di giovedì 14 settembre: Adelaide si fiderà di Matilde

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 14 settembre vedrà al centro dei riflettori anche Adelaide. La contessa sarà in ansia per l'imminente arrivo di Odile a villa Guarnieri e sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno. Anche se negli ultimi tempi ci sono stati dei dissapori, Adelaide si riavvicinerà a Matilde e troverà in lei una confidente.

Alla moglie di Tancredi, la contessa rivelerà che la ragazza in arrivo è la figlia di cui ha scoperto l'esistenza da poco tempo. Adelaide spiegherà che al momento della nascita della bambina, il padre le aveva fatto credere che fosse morta.

Salvatore deciso a riconquistare il cuore di Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Maria sarà molto impegnata con la sua famiglia appena arrivata a Milano.

Per la ragazza, tuttavia, non sarà facile evitare di pensare a Vito. Maria confiderà i suoi dubbi sulla relazione con Lamantia a Irene e Clara. Le trame non rivelano quali problemi minano l'amore tra Maria e Vito, ma è molto probabile che la grande distanza che li separa inizi a pesare molto. Ci saranno novità anche per Salvatore che rimpiangerà le attenzioni che Elvira aveva per lui e deciderà di riconquistare la ragazza. Per Amato non sarà facile, ma alla fine sembrerà aver trovato la chiave giusta per aprire il cuore di Elvira.