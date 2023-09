Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca, Terra Amara, giunta ormai alla terza stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 settembre 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla confessione di Mujgan, sulla decisione di Yilmaz di allontanare la moglie dalla villa, sulla reprimenda di Fekeli a Neriman, sull'aiuto di Zuleyha a Mujgan, sul licenziamento di Rasit e sulla fuga di Yilmaz e la moglie di Demir.

Yilmaz caccia dalla villa la moglie

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Yilmaz si arrabbierà furiosamente quando verrà a sapere che Mujgan ha finto di essere incinta solo per non perderlo. A quel punto, l'uomo deciderà di trascinare la moglie di fronte a Zuleyha nel giardino della villa per costringerla ad ammettere tutto di fronte a lei. Rientrata alla tenuta di Fekeli, Mujgan sarà costretta ad ascoltare i rimproveri della zia Behice.

Dopo essersi resa conto che questa volta non la perdonerà neanche Fekeli, lei e la zia verranno allontanate dalla tenuta dagli uomini di Yilmaz senza Kerem Ali. Sulla strada per Istanbul, Fekeli deciderà di aiutarle, facendo rimanere le donne a Cukurova.

Nonostante ciò, Yilmaz si rifiuterà di far vedere il figlio a Mujgan. Fikret e Fekeli si recheranno in ospedale per rimproverare l'infermiera Neriman che aveva dato il via al gossip sulla presunta storia d'amore fra Fikret e Mujgan. Non sapendo che Zuleyha è con Yilmaz, Demir farà cercare la moglie dappertutto, spingendo Gulten, Cetin, Rasit, Fadik, Saniye e Gaffur a temere il peggio.

Più tardi, la donna rientrerà a casa e confesserà al marito di amare Yilmaz. Demir la sorprenderà, mostrandosi molto comprensivo nei confronti della moglie. Dopo averlo saputo, Yilmaz confesserà a Zuleyha di non credere alla buona fede di Demir, chiedendole di fuggire insieme.

Demir fa seguire Zuleyha

Rasit comprerà un anello per Fatik per poi nasconderlo in un vaso da fiori.

Azize troverà l'anello e lo indosserà, credendo sia un regalo per lei. A quel punto, Rasit tenterà di riprenderselo ma verrà visto da Sevda che lo licenzierà, convinta che lo stesse rubando. Disperata perché non può rivedere il suo bambino, Mujgan chiederà aiuto a Zuleyha che impietosita preleverà di nascosto Kerem Ali e lo porterà alla madre. Quest'ultima tenterà di scappare con il figlio, cadendo in un fiume per poi essere trascinata dalla corrente. Zuleyha riuscirà a salvare entrambi.

Saputo ciò, Yilmaz deciderà di far tornare Mujgan alla villa per evitare un altro incidente. Zuleyha si renderà conto che Demir la sta facendo seguire da Hayri nonostante avesse affermato il contrario. Fikret scoprirà che Yilmaz ha venduto le sue proprietà ad Hunkar Yaman.

Demir rimprovererà severamente Saniye dopo aver saputo che non vuole obbedire a Sevda.

Zuleyha e Yilmaz decideranno di fuggire il giorno della commemorazione per la morte di Hunkar. La donna addormenterà tutti con un potente sonnifero per poi fuggire con il suo amato e i loro figli. La coppia però verrà fermata dalla polizia e riportata indietro.