Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 13 settembre su Canale5, Zuleyha riuscirà a salvare il piccolo Kerem e Mujgan dalla corrente del fiume. Intanto, un uomo assunto da Demir riferirà all'uomo quanto accaduto al fiume. Successivamente, la signorina Altun capirà che suo marito le ha mentito facendola pedinare. Nel frattempo, Yilmaz minaccerà Mujgan per aver messo in pericolo la vita del loro figlio. Infine, Zuleyha difenderà la dottoressa contro la furia del suo ex fidanzato.

Zuleyha salva la vita a Mujgan e Kerem caduti nel fiume

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Mujgan fuggirà insieme a suo figlio, ma durante il percorso inciamperà nel fiume e verranno entrambi trascinati dalla forte corrente che metterà a repentaglio la loro vita. A questo punto, Zuleyha non ci penserà due volte a lanciarsi nel torrente per portarli al sicuro. Grazie al tempestivo intervento della signora Altun, infatti, sia il piccolo Kerem che la dottoressa riusciranno a tornare a casa sani e salvi. Demir, intanto, ha assoldato un uomo per controllare gli spostamenti di sua moglie.

Zuleyha scopre che Demir sta continuando a pedinarla

Successivamente, Hayri (l'uomo assoldato dal signor Yaman) tornerà alla villa per riferire all'uomo quanto è successo al fiume.

A questo punto, quando Zuleyha farà finalmente ritorno a casa, Demir si preoccuperà per lei e per la sua salute. Pertanto, Zuleyha capirà che suo marito le ha mentito dicendole esplicitamente che non l'avrebbe mai più pedinata. Infine, Yilmaz apprenderà del pericolo scampato grazie all'intervento dell'ex fidanzata e la sua reazione contro Mujgan sarà inevitabile: minaccerà la moglie per aver messo a repentaglio la vita di suo figlio Kerem.

Tuttavia, a prendere le difese della dottoressa Hekimoglu contro la furia del marito, sarà la stessa Zuleyha che minaccerà a sua volta Akkaya.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda martedì 12 settembre, Yilmaz convince Zuleyha a non credere nella buona fede di Demir e di scappare insieme lontani da Cukurova.

Intanto, Mujgan, disperata per l'allontanamento da suo figlio, chiede aiuto alla sua acerrima nemica per rivedere Kerem. Successivamente, Altun prende Kerem ingannando Nazirè per portarlo all'incontro con sua madre. Per questo motivo, la dottoressa ringrazia Zuleyha per averla aiutata, ma nel momento in cui deve lasciare suo figlio prende una decisione inaspettata: fuggire insieme a lui. Infine, Yilmaz scopre che suo figlio è sparito dalla tenuta ed è stato portato via da Zuleyha, mentre Mujgan rischia la vita.