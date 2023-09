L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è cominciato da pochi giorni ma sta già appassionando il pubblico del pomeriggio di Rai 1.

In vista delle prossime nuove puntate di questa stagione, sono previsti un po' di colpi di scena che renderanno la trama ancora più avvincente e appassionante per il pubblico.

A lanciare uno spoiler su quello che succederà è stato Roberto Farnesi, il quale ha svelato che ci sarà un ritorno inatteso.

Umberto al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 vedono il commendatore Guarnieri al centro delle trame.

Umberto ha capito che c'è qualcosa che non va nella vita della sua ex Adelaide e, per tale motivo, intende vederci chiaro in tutta questa vicenda e andare fino in fondo per cercare di scoprire e capire cosa le sta succedendo.

La contessa, infatti, per il momento ha scelto di non svelare a tutti dell'esistenza di questa figlia segreta che le ha letteralmente scombussolato la vita.

Tuttavia, Umberto non si darà pace e andrà fino in fondo, al punto da scoprire come stanno davvero le cose e venire così a conoscenza del segreto della sua ex donna.

'Ci sarà un personaggio femminile che torna', lo spoiler di Farnesi su Il Paradiso 8

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate della soap opera, ci sarà spazio anche per un'altra sorpresa che è stata spoilerata dallo stesso Roberto Farnesi.

Intervistato nel corso della trasmissione "La volta buona" in onda su Rai 1, Farnesi ha dichiarato che nel corso della stagione ci sarà spazio per il ritorno di un vecchio personaggio femminile.

"Ci sarà un personaggio femminile che ritorna", ha svelato il protagonista de Il Paradiso delle signore 8, senza però dare ulteriori dettagli sull'identikit di questo personaggio femminile che avremo modo di rivedere nel corso delle prossime puntate della soap opera.

Marta ritorna nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

Al momento, quindi, non si hanno ulteriori indizi su chi possa essere questa donna che rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Non si esclude, però, che possa trattarsi di Marta Guarnieri, la figlia del commendatore Guarnieri interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Il ritorno in scena di Marta potrebbe essere legato all'apertura della nuova Galleria Moda Milano inaugurata da poco da suo padre e dal suo socio Tancredi Di Sant'Erasmo.

Marta, quindi, potrebbe riaffacciarsi in città per vedere da vicino la nuova creatura messa in piedi da suo padre e in tale occasione avrebbe modo di rivedere anche suo marito Vittorio Conti, col quale ormai ha scelto di mettere una pietra sopra sul matrimonio.