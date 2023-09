Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 22 settembre in prima visione assoluta su Rai 3?

Le anticipazioni della soap opera serale rivelano che ci sarà spazio per una scoperta sorprendente che avrà come protagonista Rosa.

Spazio anche alle vicende di Roberto che, dopo essere stato distante dalla sua Marina per un po' di tempo, deciderà di ritornare sui suoi passi e tornerà da lei per rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Rosa farà una scoperta inattesa: anticipazioni Un posto al sole 18-22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 18-22 settembre, rivelano che Rosa si ritroverà a fare i conti con una scoperta sorprendente che la lascerà profondamente senza parole.

Al momento, però, non si hanno ancora i dettagli su quale sarà la scoperta che farà Rosa nei nuovi episodi della soap, ma non si esclude che possa essere legata all'intricata vicenda che attualmente vede coinvolto il suo ex Damiano.

Il poliziotto, infatti, dopo aver fatto credere ad Eduardo di essere dalla sua parte, in realtà sta collaborando con la polizia per metterlo nei guai e smascherare così i suoi progetti criminali.

Un piano che potrebbe mettere seriamente nei guai Damiano, ma anche i suoi familiari, tra cui il figlio frutto della sua storia d'amore proprio con Rosa.

Roberto in ansia per Tommaso: anticipazioni Un posto al sole al 22 settembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto Ferri.

Il ricco imprenditore deciderà di tornare a fidarsi della sua amata Marina e insieme riprenderanno in mano le redini del loro matrimonio, pronti a lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato.

I colpi di scena, però, non mancheranno: Ferri, infatti, si ritroverà a fare i conti con la sparizione improvvisa e del tutto misteriosa del piccolo Tommaso, di cui si perderanno le tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto il bambino e, temendo il peggio, ecco che Roberto deciderà di scendere in campo in prima persona per scoprire come siano andate le cose.

Niko aiuta mamma Giulia: anticipazioni Un posto al sole al 22 settembre

Spazio anche alle vicende di Giulia che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3, si ritroverà ad escogitare un piano che possa permetterle di racimolare qualche soldo in più tramite la terrazza.

A darle una mano sarà suo figlio Niko: il giovane avvocato partorirà un'idea vincente per far sì che sua madre possa avere un'entrata in più proprio grazie alla terrazza. Un progetto che verrà accettato da Giulia.