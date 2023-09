Ida Platano torna in studio a Uomini e donne e scatena subito il caos sui social. Nel corso dell'ultima puntata del talk show trasmessa su Canale 5, l'ex dama siciliana è riapparsa in trasmissione assieme al suo fidanzato Alessandro, per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore.

La loro presenza non è passata inosservata, dato che in tantissimi hanno subito notato il nuovo look di Ida Platano, la quale si è mostrata con delle nuove extension che, tuttavia, non hanno convinto affatto i fan social della trasmissione Mediaset.

È vero amore tra Ida e Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Alessandro sono riapparsi nello studio di Uomini e donne per raccontare l'evoluzione della loro storia d'amore, che va avanti ormai da un po' di mesi.

I due, contrariamente ad ogni aspettativa, hanno svelato di essere felici insieme e di aver preso una decisione importante sul loro futuro: intendono sperimentare al più presto la convivenza.

Ida ha svelato di essere pronta a trasferirsi con suo figlio a Salerno, città in cui vive Alessandro e in tal modo dare il via a questa sua nuova vita.

Tuttavia, in questa occasione, la dama è riuscita a far parlare di se non tanto per la sua storia d'amore, bensì per il suo nuovo look.

Scoppia il caos sul nuovo look di Ida Platano sfoggiato a Uomini e donne

Gli spettatori e fan social della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi hanno subito notato che Ida aveva un nuovo look.

L'ormai ex dama del trono over si è mostrata al pubblico con delle nuove extension che non sono passate inosservate, tali da scatenare ampie critiche e accese polemiche.

"Ma le extension di Ida? Ma puoi mostrarti in televisione in questo modo? E menomale che ha un salone di parrucchiera", ha scritto un utente sui social criticando il nuovo look della donna.

"Il paradosso: lei fa la parrucchiera con quelle extension orribili da vedere", ha scritto ancora qualcun altro.

'Capelli orribili e inguardabili', il duro attacco social contro Ida Platano

"Capelli orribili e inguardabili. Ma chi gliele ha messe quelle extension così in bella mostra? Una roba oscena", ha sentenziato ancora qualcun altro particolarmente critico nei confronti della dama siciliana.

"Ma come le viene in mente di presentarsi in televisione in questo modo? È un'offesa per se stessa, visto che fa la parrucchiera", ha scritto ancora un altro fan di U&D.

Insomma, una pioggia di critiche negative per Ida Platano che, tuttavia, fino a questo momento ha scelto di non replicare ai commenti negativi che si leggono sul suo nuovo look, ma c'è da scommettere che una risposta ai detrattori potrebbe arrivare nelle prossime ore.