C'è grande attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, ci saranno importanti novità per Maria Puglisi. Le anticipazioni della soap Rai rivelano che la stilista dell'atelier passerà brutti momenti, perché due uomini la molesteranno per strada. Fortunatamente, un ragazzo aiuterà la fidanzata di Vito, ma le ruberà un bacio. Il misterioso giovane che ha aiutato Maria, inoltre, cercherà Marcello. Nel frattempo, Salvatore sarà alle prese con l'inaugurazione del Gran Caffè Amato e Ciro si improvviserà barista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15/9: Maria viene molestata e un ragazzo la salva

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 settembre annunciano novità e disavventure per Maria. Puglisi, infatti, si troverà per strada e verrà importunata da due brutti ceffi. Al momento, non sono chiari dettagli su quello che diranno e ciò che faranno i due uomini alla stilista. L'unica cosa certa, attualmente, è che la fidanzata di Vito riuscirà a non avere gravi conseguenze, grazie all'intervento di un ragazzo misterioso, che la salverà. L'identità del giovane non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di Matteo Portelli.

Il Paradiso delle signore, episodio 15/9: Maria 'tradisce' Vito con un giovane che le ruba un bacio

I colpi di scena della puntata de Il Paradiso delle signore del 15 settembre non finiranno, perché Maria, dopo essere stata aiutata dallo sconosciuto, 'tradirà' Vito. Il tradimento ai danni del contabile, però, non sarà intenzionale, in quanto Puglisi verrà presa all'improvviso dal giovane che l'ha salvata.

Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che il misterioso ragazzo riuscirà a rubare un bacio alla stilista. Attualmente non è chiaro se la fidanzata di Lamantia protesterà per l'accaduto o se sarà piacevolmente colpita dal gesto del suo salvatore.

Il Paradiso delle signore, puntata 15/9: il ragazzo che ha salvato Maria cerca Marcello

Nel frattempo, verranno a delinearsi meglio alcuni indizi sul giovane che ha salvato Puglisi per strada. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 15 settembre rivelano che il ragazzo sarà alla ricerca di Marcello. Pertanto, potrebbe essere ipotizzabile, in base alle indiscrezioni trapelate in rete in estate, che si tratti di Matteo Portelli, fratellastro di Barbieri. Inoltre, lo sconosciuto si presenterà a casa dell'imprenditore, ma non lo troverà. Durante la puntata, inoltre, ci saranno ulteriori novità per altri protagonisti della soap pomeridiana, fra i quali Salvatore, che sarà alle prese con l'inaugurazione del Gran Caffè Amato e Ciro, papà di Maria, che si improvviserà barista.