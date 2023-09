Dopo tanta attesa su Rai Uno tornano le vicende della soap opera Il Paradiso delle signore giunta alla sua ottava stagione. Nelle puntate in programmazione dall’11 al 15 settembre 2023, Marcello Barbieri volterà pagina in maniera definitiva, poiché farà capire di non provare più nulla per la sua ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto.

Adelaide di Sant’Erasmo svelerà il suo segreto alla parente Matilde Frigerio: in particolare quest’ultima apprenderà che la contessa ha una figlia chiamata Odile.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 15 settembre: Adelaide ritorna da Ginevra

Le anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, raccontano che la Galleria Milano Moda porterà via numerosi clienti al grande magazzino di Vittorio Conti: a incoraggiare quest’ultimo ci penserà Roberto. Per converso Umberto e i suoi soci saranno soddisfatti per l'andamento dei loro affari.

Dopo essere tornata dall’Australia, Maria verrà accolta nell’atelier dal nuovo stilista Gianlorenzo Botteri. Intanto Irene si metterà alla ricerca di nuova Venere.

Nel contempo Elvira dimostrerà di aver dimenticato Salvatore, mentre Armando, dopo essersi lasciato alle spalle la storia d’amore con Agnese, alloggerà nella nuova casa di Marcello insieme a Salvatore.

A proposito di Barbieri, la contessa Adelaide di ritorno da Ginevra lo metterà al corrente dell’arrivo di Odile a Milano.

Irene alla ricerca di una nuova venere, Adelaide attende l’arrivo di Odile

Successivamente Salvatore tenterà di riconciliarsi con Elvira, mentre Irene non riuscirà ancora a trovare una Venere adatta: ad aiutare la capomensa ci penseranno Clara ed Elvira.

Adelaide attenderà l’arrivo di Odile a Villa Guarnieri, per presentarla come la figlia di una sua cara amica deceduta a Ginevra.

Vittorio intanto farà avere a Roberto l’idea pensata per rilanciare Il Paradiso. Maria sarà pronta poi ad accogliere i suoi familiari nella casa che apparteneva agli Amato.

Elvira e Clara intanto, grazie ad Alfredo, faranno la conoscenza di Delia Bianchetti, una giovane che potrebbe soddisfare le esigenze di Irene come Venere.

Vittorio e Matilde infine, nonostante siano rivali, continueranno a scambiarsi dei pareri sulle proprie strategie lavorative.

Marcello si lascia alle spalle la storia con l’ex Ludovica, Salvatore deciso a riconquistare Elvira

Marcello dimostrerà di non provare più nulla nei confronti dell’ex fidanzata Ludovica e di amare soltanto Adelaide.

Concetta e Agata Puglisi rimarranno colpite dalla nuova Venere Delia. Intanto Ciro Puglisi cercherà di dare un aiuto in Caffetteria per l’imminente inaugurazione, ufficializzata dopo i lavori di ristrutturazione.

Salvatore intanto sarà convinto di riuscire a ritornare tra le braccia di Elvira. Maria si confiderà con Clara e Irene sui suoi problemi con Vito. Adelaide si aprirà con Matilde, rivelandole la verità su sua figlia Odile creduta morta.

Dopo aver salvato Maria da due malviventi, un misterioso ragazzo si scambierà inoltre un bacio con la ragazza.

Elvira si vedrà costretta a rivelare a Salvatore di essere fidanzata con un altro ragazzo, Adelaide riceverà infine una brutta notizia da Odile.