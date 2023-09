Quando Fabrizio Corona parla il mondo del gossip risponde sempre. L'intervista tenuta dall'ex re dei paparazzi al programma Belve ha infatti destato la reazione di Giacomo Urtis, che tramite le proprie storie Instagram ha replicato a quanto dichiarato da Corona: quest'ultimo ha in particolare smentito ogni coinvolgimento sentimentale col chirurgo, diametralmente opposta invece la versione di Urtis.

Le parole di Corona

"Ho chiesto a Sara di sposarmi e ha detto di no, non è che per ripiego lo chiedo a Giacomo Urtis, magari ora che diventa Jenny ci posso pensare" ha in particolare dichiarato Fabrizio Corona parlando di Sara Barbieri, la giovanissima modella che stando al racconto dell'ex marito di Nina Moric gli avrebbe risposto con un due di picche alla richiesta di convolare a nozze.

Corona ha anche sottolineato di non aver mai avuto rapporti con Giacomo Urtis, definito solo un amico, e smentito categoricamente di avergli chiesto di sposarsi.

Lo sfogo di Urtis

Ascoltate le parole pronunciate da Corona davanti a Francesca Fagnani, Urtis ha avviato Instagram e risposto per le rime tramite una storia: "Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che "ero bellissima" e che "ero perfetta così" tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un'accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole (il chirurgo sta affrontando un percorso di transizione), ma è un'anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione.

Eppure ci avevo creduto".

Il commento di alcuni telespettatori

La querelle che ha visto protagonisti a distanza Urtis e Corona non è passata inosservata ai telespettatori. Sul social X, alcuni hanno espresso la propria opinione sostenendo l'uno o l'altro. Un utente ha riferito che Fabrizio Corona non andrebbe mai preso sul serio, mentre un altro ha evidenziato come secondo lui Giacomo Urtis si sia costruito un castello basato sul nulla.

Un ulteriore utente ha sostenuto che Urtis potrebbe avere travisato le parole dell'amico. Infine c'è anche chi ha considerato "poco carine" le dichiarazioni rilasciate dall'ex re dei paparazzi nel salotto di Rai2, senza dunque il necessario rispetto verso una persona che sta comunque affrontando un momento delicato della propria vita dato dal percorso di transizione in corso.