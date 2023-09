L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) è la madre di Odile, figlia che la nobildonna ha sempre creduto morta. Questo è il segreto, oramai non più tale, che dagli sgoccioli della scorsa stagione e presumibilmente per gran parte del capitolo attuale sta arricchendo la storyline di questo personaggio iconico de Il Paradiso delle Signore. Il neo dell'improvvisa scoperta di essere genitore di Odile, però, per Adelaide risiede nel rifiuto della ragazza a volerla incontrare nonché approfondire la conoscenza.

Batosta emotiva che pesa come un macigno per la zia di Tancredi (Flavio Parenti) tanto da farle accantonare, seppur momentaneamente, la sua ricca vita di società. Il turbamento della contessa, inoltre, non passa inosservato a Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) il quale, nonostante la reticenza di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), si adopera nel voler aiutare l'ex amante ricevendo anche il sostegno inatteso di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Umberto potrebbe trovare e convincere Odile a incontrare sua madre Adelaide.

Adelaide e Umberto sembrano seppellire l'ascia di guerra

Dal termine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sino ai primi episodi dell'ottavo capitolo è sempre stata guerra aperta tra il banchiere Umberto, reo di essersi innamorato di Flora, e la nobile Adelaide.

Quest'ultima aveva persino finto con Dante Romagnoli (Luca Bastianello) di avere la delega del commendatore facendosi dare dall'ex dark man le quote dell'atelier che erano del banchiere, non restituendole mai al legittimo proprietario.

I giorni di vendette e diatribe, però, parrebbero essere sulla via dello scioglimento e a favorire tale apparente pace tra Di Sant'Erasmo e Guarnieri sembrerebbe essere stata anche la propensione col quale il padre di Marta (Gloria Radulescu) sta fornendo il suo aiuto in questo momento così delicato per la contessa.

Umberto potrebbe trovare e convincere Odile a incontrare mamma Adelaide

Nell'episodio della soap ideata da Giannandrea Pecorelli che andrà in onda venerdì 6 ottobre, Adelaide sembrerà più che mai intenzionata a lasciare Villa Guarnieri per sfuggire dai ricordi dolorosi legati a quel luogo. Umberto, però, fornirà una speranza alla cognata.

Malgrado non viene specificato il tipo di speranza che il banchiere darà alla contessa, è possibile ipotizzare che Guarnieri possa mettersi alla ricerca di Odile al fine, qualora dovesse trovarla, di convincerla a incontrarsi con sua madre Adelaide.

Se così fosse, ovvero che Umberto divenisse una sorta di punto di Talete tra Odile e Adelaide, sarebbe facile che la pace tra la nobile e il banchiere da apparente sfocerebbe in assolutamente reale e concreta.