La Promessa prosegue l'appuntamento su Canale 5 dalle 16.40 alle 16.55 e le anticipazioni annunciano grandi novità.

Nel corso della settimana dal 2 al 6 ottobre, Jana solleverà dei dubbi sulla paternità di Lorenzo a Curro e il ragazzo vorrà saperne di più. Ci sarà anche aria di ribellione nella servitù e Jana prenderà a cuore la questione. Tra Alonso e Cruz ci sarà un pesante litigio a causa della spilla della marchesa, mentre la servitù temerà il licenziamento di Simona e Candela. Infine, Pia avrà un malore a causa del corsetto che indossa.

Anticipazioni La Promessa: Cruz affronterà l'ira di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa dal 2 al 6 ottobre raccontano che verrà fuori tutta la verità sulla spilla grazie a Catalina. La ragazza scoprirà che il gioiello di sua madre era stato impegnato da Petra su ordine di Cruz. Quest'ultima minaccerà Catalina, ma lei non si lascerà intimorire e racconterà tutto a suo padre. Alonso affronterà duramente Cruz e tra i due nascerà un litigio che farà trasparire alcuni problemi del passato. Nonostante tutto, Cruz affiderà al marchese la gestione dell'eredità, per paura che Lorenzo possa impossessarsene. Le preoccupazioni per la signora Lujan non finiranno qui, perché Curro inizierà a fare domande scomode su Lorenzo.

Parlare con Jana, infatti, seminerà dei dubbi nel ragazzo che sarà intenzionato a chiarire il suo passato.

Anticipazioni settimana 2-6 ottobre: Maria diffidente con Curro

Le anticipazioni de La Promessa in onda dal 2 al 6 ottobre vedranno al centro delle scene Curro. Il ragazzo potrà contare sul sostegno di Jana che metterà in dubbio la paternità di Lorenzo.

Curro rifletterà molto sulle parole della cameriera e sarà sempre più deciso a scoprire l'identità del suo padre biologico. Maria Fernandez sarà molto diffidente sull'amicizia che sta nascendo tra la sua amica e Curro e non esiterà a mettere in guardia Jana. Nel frattempo, Pia avrà un malore a causa del corsetto che usa per nascondere la sua gravidanza.

La governante rischierà di perdere i sensi e capirà di dover necessariamente trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Jimena insisterà per sposare Manuel

Le anticipazioni de La Promessa dal 2 al 6 ottobre rivelano che ci sarà tensione anche tra la servitù. Il marchese farà chiamare Simona e Candela e tutti penseranno che le donne possano essere licenziate. Per evitare che ciò avvenga, Jana guiderà una ribellione del personale, invitando i suoi colleghi a dimettersi e lasciare il palazzo. Ci sarà ampio spazio anche per Jimena che dovrà affrontare suo padre. Il duca si opporrà al matrimonio di sua figlia con Manuel dopo aver scoperto la crisi economica dei Lujan. La ragazza non avrà nessuna intenzione di assecondare suo padre e sarà decisa a portare avanti i preparativi per le nozze. Con l'approvazione di Cruz, i duchi saranno invitati a trascorrere qualche giorno al palazzo dei marchesi.