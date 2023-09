Proseguono gli appuntamenti quotidiani con il Paradiso delle signore, la soap tutta italiana che, grazie al successo riscosso, è giunta alla sua ottava stagione, regalando grandi emozioni ai suoi telespettatori più accaniti. Nel corso della puntata del 12 settembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, infatti, non mancheranno nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Salvo. Da quando Elvira si è rimessa in forma, si è completamente dimenticata di lui. Questa situazione non piace affatto al giovane Amato.

Inoltre, il magazzino continua a vivere un momento di profonda difficoltà a causa dell'apertura della Galleria Moda Milano.

Una nuova idea per rilanciare il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo aver perso la clientela più affezionata, Vittorio decide che è giunto il momento di correre ai ripari per ribaltare l'intera situazione. Da quando gli affari di Umberto vanno a gonfie vele, l'atelier di Conti rischia di chiudere. Pertanto, il giovane pubblicitario si mette subito all'opera per trovare un'idea avvincente per riconquistare la clientela. Fortunatamente, riesce, in breve tempo, ad avere un'illuminazione e ne parla con il suo fidato amico Roberto, il quale, in tutto questo tempo, non ha mai smesso di supportarlo e spronarlo.

Nel frattempo, Elvira ha smesso di avere attenzioni solo per Salvo e ha iniziato a concentrarsi su se stessa, grazie all'autostima riacquistata. Tuttavia, questa situazione non piace affatto al giovane Amato, il quale si rende conto di avere nostalgia di quelle attenzioni speciali.

Irene è alla ricerca di una nuova Venere per il Paradiso

Intanto, Irene continua a selezionare delle giovani aspiranti Veneri per il Paradiso delle signore. Tuttavia, nessuna sembra possedere i requisiti necessari per ricoprire tale ruolo. Pertanto, Elvira e Clara, vedono che la loro amica è particolarmente in difficoltà. Per tale ragione, decidono di rimboccarsi subito le mani per darle una mano nell'ardua ricerca.

D'altronde, prima o poi, riusciranno a trovare una papabile candidata che rispecchi i requisiti richiesti.

Successivamente, da quando ha fatto ritorno dal suo lungo viaggio, Adelaide risulta essere molto irrequieta e agitata. D'altronde, è in trepida attesa per l'arrivo di Odile. Ha intenzione di presentarla pubblicamente in qualità di figlia della sua cara amica, da poco deceduta in seguito ad una terribile malattia, proveniente da Ginevra. L'idea di riabbracciarla rende la Contessa molto nervosa, ma sa che può contare sul sostegno del suo amato Marcello.