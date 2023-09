Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 12 settembre, Yilmaz convincerà l'ex fidanzata a partire insieme dopo la celebrazione di Hunkar. Intanto, Mujgan si rivolgerà a Zuleyha per intenerirla e vedere Kerem Ali. Sucessivamente Altun riuscirà a organizzare un incontro tra la dottoressa e suo figlio, ma le intenzioni della signorina Hekimoglu saranno ben diverse da quelle promesse. Infine, durante la fuga, Mujgan cadrà in un fiume in piena insieme a Kerem, ma il tempestivo intervento di Zuleyha riuscirà a scongiurare un triste epilogo.

Yilmaz convince Zuleyha a lasciare Cukurova insieme

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha riferirà a Yilmaz la conversazione avuta con Demir, ma Akkaya chiederà alla sua ex fidanzata di non fidarsi della buona fede di suo marito e di lasciare insieme Cukurova al più presto possibile. Di tutta risposta, la signorina Altun chiederà del tempo: vorrà celebrare Hunkar dopo i 40 giorni dalla sua morte prima di lasciare per sempre il paese. A questo punto, Yilmaz non potrà far altro che accettare la condizione e di onorare la signora Yaman prima di cominciare una nuova vita con la sua amata.

Mujgan implora Zuleyha di aiutarla a vedere suo figlio

Successivamente, Zuleyha tornerà a casa dai suoi figli, mentre Mujgan si intrufolerà a villa Yaman per aver un faccia a faccia con la sua acerrima nemica in amore.

Quando la dottoressa entrerà nella stanza della signorina Altun, quest'ultima si spaventerà chiedendole se è lì per ucciderla, ma la nipote di Behice prometterà di non volerle fare del male. A questo punto, la signorina Hekimoglu implorerà Zuleyha in ginocchio di aiutarla a rivedere Kerem Ali, proprio perché lei sa cosa significa essere allontanata dai propri figli.

Pertanto, la moglie di Demir riuscirà a portare Kerem con sé ingannando Naziré per poi giungere al luogo d'incontro con Mujgan.

Mujgan prova a fuggire rischiando la vita in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Yilmaz tornerà a casa e scoprirà che suo figlio è scomparso, così Nazirè gli dirà che è stata Zuleyha a prenderlo dicendole che avrebbe raggiunto il parco insieme a Leyla e Adnan.

Intanto, la dottoressa ringrazierà sentitamente la sua nemica in amore per averle permesso di rivedere suo figlio, ma quando arriverà il momento di separarsene, penserà bene di fuggire insieme al bambino chiedendo ad Altun di lasciarla in pace. Tuttavia, durante la fuga, Mujgan cadrà nel fiume insieme a Kerem e verranno entrambi trascinati da una forte corrente che minaccerà la loro vita. Infine, Zuleyha si lancerà in acqua per soccorrerli.