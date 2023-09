Dopo la pausa estiva, la soap Il Paradiso delle Signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 con l'ottava stagione che si preannuncia ricca di nuovi colpi di scena.

Gli spoiler dell'11 settembre de Il Paradiso delle signore si concentrano innanzitutto su Vittorio Conti, il quale cercherà di tenere testa all'atelier di Umberto. Questi, durante la stagione precedente della soap, ha deciso di aprire un negozio per fare concorrenza a quello di Conti. D'altronde, i suoi piani sono stati chiari sin dall'inizio: rovinare Il Paradiso delle signore.

Con l'appoggio di Tancredi, è riuscito persino a convincere Matilde a lavorare per lui.

Adelaide, invece, è partita per un viaggio a Ginevra per sostenere una delle sue più grandi amiche. Dopo un po' di tempo, la contessa si appresta a far rientro a Milano dove rivedrà Marcello che l'attende a braccia aperte.

Gli affari del Paradiso delle signore sono a rischio

Nel corso del primo appuntamento dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, Vittorio ha paura che il suo atelier possa perdere la clientela più affezionata. D'altro canto, da quando Umberto ha aperto la Galleria Moda Milano di fronte al suo magazzino, gli affari hanno cominciato a non andare bene. Per cercare di risollevare le sorti dell'azienda, Vittorio si mette al lavoro per trovare l'idea giusta per ribaltare la situazione.

Nel frattempo, Maria fa ritorno dal suo viaggio in Australia e, al suo rientro, si rende conto che all'interno dell'atelier è stato assunto un altro stilista al suo posto. Si tratta di Gian Lorenzo Botteri.

Irene, invece, è alle prese con le selezioni di una nuova Venere. Tuttavia, la ricerca risulta essere più impegnativa del previsto.

Adelaide ritorna al Paradiso delle signore

Elvira si presenta in gran forma. Durante le vacanze si è presa cura della sua linea e, fiera dei risultati raggiunti, ha acquisito più fiducia in se stessa. Ha avuto anche modo di riflettere sul suo rapporto con Salvo e, dopo aver tentato di tutto per conquistarlo, sembra aver voltato pagina, dimenticandolo una volta per tutte.

Marcello, invece, ha preso una casa nuova che condivide con Salvo e Armando. Quest'ultimo, a malincuore, ha scelto di non restare a Londra con Agnese e di continuare a lavorare come capomagazziniere al Paradiso delle signore.

Adelaide ritorna dal suo viaggio a Ginevra. Oltre a riabbracciare il suo amato Barbieri, ha intenzione di fare un annuncio importante su Odile.