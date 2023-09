Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Grazie al notevole successo riscontrato nel corso delle precedenti stagioni, la serie continua a regalare emozioni ai suoi telespettatori più affezionati.

In particolare, nel corso dell'episodio del 14 settembre, l'attenzione si concentra su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Maria, la quale si appresta ad accogliere la sua famiglia. Per la prima volta i Puglisi si riuniscono tutti insieme a Milano.

Pertanto, la giovane Venere vuole che tutto sia perfetto per far sentire a casa i suoi familiari.

Agata e Concetta visitano il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, dopo aver affrontato un lungo viaggio, Agata e Concetta entrano per la prima volta nell'atelier meneghino. Non appena varcano la soglia del magazzino, restano letteralmente a bocca aperta per lo stupore. Contemporaneamente, Delia inizia il suo primo giorno di lavoro in qualità di Venere per cercare di dimostrare alla capocommessa, Irene, tutto il suo potenziale.

Intanto, Ciro preferisce recarsi presso la Caffetteria per dare una mano. Il suoi aiuto si rivela indispensabile. Non appena saranno terminati i lavori di restauro, tutto sarà pronto per la grande inaugurazione.

Pertanto, il capostipite della famiglia Puglisi va ad offrire tutto il suo supporto a Salvatore.

Tempo di rivelazioni al Paradiso delle signore

Nel frattempo, Salvatore pensa ad un modo per riconquistare Elvira. Da quando quest'ultima ha dato un taglio netto al suo rapporto con il giovane barista, questi non riesce a farsene una ragione.

Nutre una forte nostalgia delle attenzioni che la Venere del Paradiso gli riservava. Adesso, però, è deciso a far sì che tutto torni come prima e ha in mente un piano infallibile.

Successivamente, Maria si decide a confidarsi con le sue care amiche, Clara e Irene. Tra lei e Vito le cose non vanno più molto bene e, dopo alcuni tentennamenti, rivela la verità alle altre due Veneri.

Infine, dopo tanto mistero, anche Adelaide capisce che è giunto il momento di essere sincera almeno con la sua più grande amica, Matilde. D'altronde, non può più fingere che vada tutto bene, dato che continua ad essere molto agitata per l'arrivo della giovane ragazza proveniente da Ginevra. Pertanto, decide di mettere da parte tutte le tensioni legate alle ultime vicende della sua vita e racconta la verità alla giovane Frigerio. La Contessa vorrebbe presentare pubblicamente Odile come la figlia della sua amica recentemente deceduta ma in realtà, la giovane ragazza, è sua figlia.