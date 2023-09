Il Paradiso delle Signore 8 prosegue su Rai 1 con nuove puntate e molte novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Le anticipazioni della puntata di martedì 19 settembre annunciano che Matteo riuscirà a parlare con Marcello e gli dirà di essere il suo fratellastro. Nel frattempo Umberto si darà da fare per scoprire cosa affligge Adelaide e non esiterà a fare domande. Ci sarà spazio anche per la famiglia Puglisi, con Ciro che deluderà le aspettative di Salvatore e Agata che potrà contare sull'aiuto di Irene per iniziare a lavorare come commessa.

Vittorio avrà una buona idea per la linea uomo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Armando parla del lavoro di Ciro con Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 19 settembre raccontano che Ciro Puglisi si impegnerà nel suo nuovo lavoro al bar di Salvatore. Amato, tuttavia, non sarà per nulla soddisfatto dell'operato del nuovo collaboratore e ne parlerà con Armando, che proverà a convincerlo a essere meno rigido con Ciro. L'uomo appena arrivato a Milano ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi e per adattarsi a un lavoro che non ha mai svolto prima. A casa Puglisi, però, Ciro non sarà l'unico a volere mettersi in gioco con una nuova professione. Agata, infatti, riceverà la proposta da Maria e ci penserà.

Anticipazioni puntata di martedì 19 settembre: Agata in difficoltà

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda martedì 19 settembre vede al centro dei riflettori Agata. La sorella di Maria riceverà la proposta di iniziare a lavorare come Venere nel grande magazzino di Vittorio. Agata sarà molto titubante di fronte a questa possibilità, perché da un lato le piacerebbe molto iniziare una nuova avventura, ma suo padre potrebbe frenerà questa possibilità.

La ragazza sa che Ciro non accetterebbe mai il suo lavoro come Venere e per questo potrebbe rinunciare a questa opportunità. Irene, tuttavia, non si darà per vinta e avrà in mente un'idea per aggirare l'ostacolo.

Adelaide fa preoccupare Umberto con il suo atteggiamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Umberto si renderà conto che nella vita di Adelaide c'è qualcosa che non va.

La contessa sarà molto triste e Guarnieri, che la conosce bene, non potrà ignorare questo particolare. Il commendatore vorrà assolutamente scoprire cosa la affligge e per questo inizierà a fare domande su di lei. Nel frattempo Matteo riuscirà a trovare Marcello, dopo averlo cercato a lungo. Tra i due ragazzi ci sarà un incontro molto importante, perché Matteo rivelerà a Barbieri di essere il suo fratellastro. Vittorio darà spazio al suo lato creativo che non deluderà neanche questa volta e avrà un'idea che riguarda la linea uomo.