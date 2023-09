Cambio programmazione per La Promessa nel daytime autunnale di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset rivelano che la soap opera è confermata nella fascia del primo pomeriggio, ma ci saranno delle novità importanti.

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Jana e Manuel, a partire dal prossimo lunedì 11 settembre, dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 dopo le 16 per continuare a seguire gli episodi in prima visione assoluta.

Come cambia la programmazione de La Promessa su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La Promessa su Canale 5, prenderà il via il prossimo lunedì 11 settembre, quando il palinsesto della rete ammiraglia comincerà a popolarsi di quelli che sono gli appuntamenti canonici del primo pomeriggio, tra cui Uomini e donne.

La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa e, di conseguenza, farà slittare la messa in onda de La Promessa.

La soap opera iberica, infatti, non potrà più trovare spazio in quella fascia oraria e soprattutto non ci saranno più puntate della durata di due ore, così come è accaduto fino a questa settimana.

Cambia la durata de La Promessa su Canale 5

Cosa succederà alle nuove puntate de La Promessa? Quali saranno le novità della programmazione? Mediaset ha scelto di non sospendere la messa in onda della soap opera, a differenza di quanto è accaduto con My home my destiny, che è stata sospesa in tv per farla proseguire solo su Mediaset Infinity.

Tuttavia, con il ritorno di Uomini e donne e poi della striscia del Grande Fratello, ecco che l'appuntamento con La Promessa slitterà nella fascia oraria che va dalle 16:20 alle 16:55 circa.

Ma non è finita qui, perché ovviamente si assisterà anche alla cancellazione della doppia puntata serale della soap opera nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Le nuove trame de La Promessa: Manuel pronto alle nozze con Jimena

Insomma, gli spettatori e appassionati della soap spagnola dovranno abituarsi ad un palinsesto completamente differente e nuovo.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Manuel riuscirà a prendere in mano le redini della sua vita dopo il terribile incidente.

L'uomo, pur non recuperando la memoria, deciderà di dare una seconda possibilità a Jimena, dopo aver scoperto che era lei la donna della sua vita.

E, a quel punto, Manuel si dirà pronto per compiere il grande passo verso l'altare: intende sposare al più presto Jimena e mettere su famiglia con lei. Un annuncio spiazzante e clamoroso che finirà per lasciare senza parole Jana, la quale si ritroverà a dover addio per sempre al grande amore della sua vita.