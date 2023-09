Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana giunta alla sua ottava stagione, grazie al successo riscontrato in precedenza. Nel corso dell'episodio del 22 settembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati, ancora per una volta, su Adelaide. Da quando sua figlia Odile si è rifiutata di raggiungerla a Milano, non riesce a riprendersi. Il suo malumore attira lo sguardo indiscreto di Umberto, il quale è disposto a mettere in gioco tutte le sue carte pur di scoprire cosa attanaglia l'animo della Contessa, seppur nutra ancora un po' di rancore nei suoi riguardi.

Agata non si presenta al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con l'ottava stagione de il Paradiso delle signore, dopo aver discusso con suo padre, Agata decide di rinunciare ad andare a lavoro per evitare di entrare ulteriormente in conflitto con lui. Tuttavia, accade qualcosa di veramente inaspettato.

Nel frattempo, Matteo è ancora alla ricerca della verità e, mentre è sovrappensiero, si incontra casualmente con Maria, per la seconda volta. Questa volta, però, il loro incontro viene bruscamente interrotto dall'improvviso arrivo di Marcello. Pertanto, non riescono ad avere il tempo neanche per presentarsi o per scambiare due chiacchiere.

Il servizio fotografico del Paradiso Market

Successivamente, vengono realizzate le foto del servizio per la copertina della nuova rivista del Paradiso Market. Tuttavia, in seguito ad un disguido, Matilde ne entra in possesso e non può fare a meno di dare un'attenta occhiata. In seguito, decide di riportare le foto a Vittorio e di fornirgli anche degli utili consigli per migliorare il numero dedicato alla linea uomo del Paradiso.

Nel frattempo, ancora sconvolto per l'incontro avuto con suo fratello, Matteo decide di andare a fare visita a sua madre, la quale si trova in ospedale. Approfittando della situazione, le racconta del burrascoso scontro avuto con Marcello e le chiede delle spiegazioni. Inaspettatamente, entra a conoscenza dei dettagli che riguardano il suo passato e la sua famiglia.

Infine, dopo diversi tentativi per cercare di scoprire qualcosa, Umberto riesce a scoprire qualcosa di sconcertante sul conto di Adelaide. In particolare, viene a sapere che Odile, in realtà, non è la figlia dell'amica deceduta in seguito ad una terribile malattia. Piuttosto, è la figlia della Contessa stessa ed è il motivo per cui è così profondamente turbata. Tuttavia, non ha ancora fatto parola con nessuno di questo segreto.