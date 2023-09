L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato, in merito alla puntata di giovedì 5 ottobre, riportano che allo sguardo attento di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), inoltre, non passerà inosservato lo sconforto di Maria, quindi la capo commessa si metterà d'impegno per cercare di comprendere cosa stia turbando la sarta.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) verrà incoraggiato dalla Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) a non arrendersi nel tentare di costruire un rapporto col fratellastro Matteo Portelli (Danilo D'Agostino).

Sarà Maria Puglisi (Chiara Russo), nel mentre, a cercare di mettere in contatto Barbieri e Portelli. La nobildonna Di Sant'Erasmo rivelerà a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) di non poter fare granché per far cambiare idea a Gianni Rivera. Matteo, dopo un piccolo diverbio con Maria, proverà a riavvicinarsi alla stessa, mentre a casa di Marcello arriverà un'inattesa visita.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, riguardo l'episodio che sarà trasmesso il 5 ottobre, raccontano che la Contessa Adelaide spronerà Marcello a non arrendersi nel tentare di instaurare un rapporto col fratellastro Matteo. Maria, come le era stato chiesto precedentemente da Marcello, proverà a rintracciare Matteo per metterlo in contatto proprio con Barbieri.

Maria troverà Matteo, ma tra i due ci sarà un piccolo attrito, al termine del quale Portelli si renderà conto di aver esagerato nel comportarsi così bruscamente con una persona che, in fin dei conti, sta cercando soltanto di far ricongiungere i due fratellastri.

Scoperto di aver avuto un atteggiamento un po' sopra le righe, Matteo si pentirà e cercherà di riconciliarsi con la ragazza.

A casa di Marcello, infine, arriverà un'inaspettata visita.

Dopo aver scoperto del forfait di Gianni Rivera per l'inaugurazione della linea uomo, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) chiederà alla contessa Adelaide di usare le sue conoscenze per far sì che l'icona calcistica cambi idea in merito. La signora Di Sant'Erasmo, però, farà presente a Matilde di non riuscire ad aiutare il direttore a convincere Rivera a presenziare al lancio.