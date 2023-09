Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana 25-29 settembre rivelano che Rosa si mostrerà in pena per le sorti di Damiano mentre Roberto riuscirà a mettere alle strette Ida, dopo che la donna aveva portato via il piccolo Tommaso.

Occhi puntati anche su Bice che dopo il tradimento di Sergio, si dirà pronta a voltare pagina lasciando senza parole la sua amica Mariella.

Rosa angosciata per Damiano: anticipazioni Upas 25-29 settembre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre 2023, rivelano che Rosa dopo aver scoperto quello che sta combinando il suo ex Damiano, si mostrerà particolarmente in pena e sofferente.

La donna, infatti, teme che Eduardo possa attuare la sua vendetta nei confronti del poliziotto dopo aver scoperto che lo sta ingannando, visto che sta collaborando con Eugenio Nicotera per smantellare i suoi affari illeciti.

Per tale motivo, quindi, Rosa non riuscirà ad essere tranquilla e in pace con se stessa: la donna, infatti, teme che possa accadere qualcosa di brutto non solo a Damiano, ma anche al loro bambino consapevole del fatto che suo fratello e i suoi uomini, sono disposti a tutti pur di attuare le loro spietate vendette.

Spazio anche alle vicende di Roberto che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, continuerà ad essere in grande ansia per le sorti del piccolo Tommaso.

Roberto incastra Ida: anticipazioni Upas al 29 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre rivelano che, alla fine, Lara riuscirà a portare a casa il bambino e la donna.

Roberto, però, si renderà conto che dietro questo gesto compiuto dalla domestica si cela qualcosa di più serio e importante.

Per tale motivo, quindi, Ferri finirà per mettere alle strette la donna e le farà una proposta con la quale riuscirà ad incastrarla, mettendola definitivamente con le spalle al muro.

Il castello di bugie e segreti sul piccolo Tommaso, innalzato magistralmente da Lara, rischia di precipitare clamorosamente?

Sergio pronto a chiudere con Bice: anticipazioni Upas al 29 settembre

Spazio anche alle vicende di Bice che, dopo aver scelto di chiudere con Sergio, inizierà a guardare gli altri uomini in maniera piuttosto famelica.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, a quel punto, Mariella proverà a far ragionare la donna, chiedendole di non gettare tutto alle ortiche in questo modo.

Bice, però, ammetterà di essere disposta a perdonare Sergio solo se l'uomo sarà disposto a "strisciare" ai suoi piedi per chiederle perdono dopo il tradimento.

Un piano che Sergio non prenderà affatto in considerazione: l'uomo, infatti, confesserà a Guido di non avere alcuna intenzione di tornare con Bice, che considera la donna più perfida che si possa incontrare.