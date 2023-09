Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler in merito alle puntate che saranno trasmesse martedì 26 e mercoledì 27 settembre raccontano che Alfredo Perico proverà a far riconciliare Elvira Gallo e Salvatore Amato, mentre Tancredi Di Sant'Erasmo metterà in all'erta Diletta D'Ambrosio su un suo collega giornalista. Ciro Puglisi ringrazierà telefonicamente Vito Lamantia per il dono inviato a Maria Puglisi, nel frattempo Adelaide vorrà riprendere il timone della sua vita in società. Agata, in ultimo, osserverà il turbamento della sorella Maria durante un fortuito incontro con Matteo Portelli, intanto Diletta vorrà capire l'entità del rapporto in essere tra Matilde Frigerio e Vittorio Conti.

Matilde soffre vedendo la ritrovata vicinanza tra Vittorio e Diletta

Le anticipazioni della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi del 26 e 27 settembre, evidenziano che Alfredo non sopporterà di vedere il distacco tra Salvo ed Elvira, così proverà a favorire una riconciliazione tra i due.

Tancredi, complice l'incontro per caso con Diletta, le dirà di stare all'erta in merito a un suo collega giornalista. Nel frattempo la ritrovata vicinanza proprio tra D'Ambrosio e Vittorio sarà motivo di sofferenza per Matilde.

Avendo notato il regalo arrivato dall'Australia da parte di Vito per Maria, il signor Puglisi penserà bene di chiamare al telefono l'ex contabile del Paradiso per ringraziarlo, ma la mossa di Ciro metterà fortemente in imbarazzo la figlia Maria.

Matteo, al contempo, troverà il modo migliore per risolvere i problemi riguardanti la madre, mentre Marcello non gradirà che il commendatore Umberto Guarnieri stia sempre intorno ad Adelaide.

Il banchiere, inoltre, vorrà placare la gelosia di Flora Gentile Ravasi raccontandole che la nobildonna ha una figlia che si chiama Odile.

Salvatore vuole riconquistare Elvira

La contessa Di Sant'Erasmo, a seguito delle paturnie legate alla figlia Odile, vorrà riprendersi il suo posto in società, Circolo in primis. Intanto Salvatore sembrerà voler riconquistare Elvira, quindi cercherà qualsiasi informazione disponibile su Tullio.

Agata, durante un incontro tra Matteo e Maria, noterà uno strano turbamento da parte della sorella maggiore.

Diletta vorrà capire che genere di rapporto hanno Vittorio e Matilde, e la giornalista che vorrà sfoggiare tutte le armi a sua disposizione per far capitolare il direttore dell'atelier.

Flora si lascerà sfuggire con Fiorenza Gramini che Adelaide ha una figlia, così la cugina di Dante Romagnoli sfrutterà subito l'occasione per mettere in difficoltà la nobile Di Sant'Erasmo.