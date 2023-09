Sta facendo molto discutere l'acconciatura che Ida ha sfoggiato nel giorno della sua ospitata a Uomini e donne: sebbene indossasse un abito da principessa, la dama si è mostrata in tv con le extension a vista dall'attaccatura, un errore che una parrucchiera come lei non dovrebbe fare. Per questo i fan non hanno risparmiato a Platano alcune pungenti critiche, soprattutto riguardo la sua professione lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Lo scorso 19 settembre Ida è tornata a Uomini e donne in qualità di ospite: a dieci mesi dal suo addio al Trono Over, la dama è riapparsa in studio mano nella mano con il fidanzato Alessandro.

Gli spettatori più attenti, però, hanno concentrato la loro attenzione sul look che Platano ha scelto per la puntata alla quale ha partecipato di recente: un abito dorato e da principessa, e i capelli sciolti e un po' ondulati.

Se il vestito elegante ha riscosso successo, è l'acconciatura della bresciana che ha fatto storcere il naso a molti fan del dating-show.

Un dettaglio che non è sfuggito al pubblico, infatti, sono le extension in bella vista nella parte posteriore della testa della protagonista del programma: quando le telecamere la inquadravano di spalle, infatti, si vedeva chiaramente l'attaccatura dei "capelli finti" che la parrucchiera ha applicato per infoltire la sua chioma.

Il parere di chi guarda Uomini e donne

Inutile dire che chi non apprezza Ida da sempre ha colto la palla al balzo per criticarla per questo "scivolone".

"Ma lei non è parrucchiera?", "Che capelli ha?", "Il suo look come quando fai l'albero di Natale e non ti curi della parte dietro tanto non si vede", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che sono apparsi sul web durante le messa in onda della puntata di Uomini e donne del 19 settembre.

La dama del Trono Over, dunque, è finita al centro di una piccola polemica che riguarda il suo lavoro, quello che esercita da molti anni e con fatica le ha permesso di aprire un suo salone.

Proprio di recente, infatti, Platano ha tirato in ballo la sua professione per difendersi dalle offese di quegli hater che continuano ad insinuare che si sia fidanzata con Alessandro solo per questioni economiche.

"Io mi mantengo da sola", ripete da mesi la bresciana in risposta a chi pensa che i viaggi e le vacanze le paghi sempre Vicinanza.

Il commento sull'ex fidanzato di Uomini e donne

Oltre che per il look un po' disordinato che ha sfoggiato in studio (soprattutto i capelli), Ida ha fatto parlare di sé per le parole che ha riservato al suo storico ex fidanzato.

Nel corso dell'ospitata a Uomini e donne, infatti, la parrucchiera è stata interpellata su quello che è successo nella sua vita dopo che ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro.

Su domanda diretta di Maria De Filippi, Ida ha detto di non aver più sentito Riccardo e di essere contenta così.

La storia con Guarnieri, d'altronde, è finita più di un anno fa e da oltre 10 mesi Platano fa coppia con l'imprenditore salernitano con il quale sogna di andare a convivere a breve.

Nonostante sia stato tirato in ballo sia dalla conduttrice che dall'opinionista Gianni Sperti, non si è ancora saputo perché il cavaliere pugliese non figura più nel parterre maschile del Trono Over. Da quando sono ricominciate le registrazioni del dating-show (ovvero dal 24 agosto), né Riccardo né Armando si sono palesati agli Elios e nessuno ha mai spiegato il perché.

L'assenza di Guarnieri e Incarnato nel cast, dunque, potrebbe essere definitiva, anche se molti fan ipotizzano un imminente ritorno del napoletano per vivacizzare le dinamiche.