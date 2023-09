Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 2 al 6 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che Vittorio entrerà in possesso di un dossier importante legato all'incendio al mobilificio dei genitori di Matilde.

Adelaide, invece, si mostrerà sempre più sofferente per il rifiuto della figlia e si dirà pronta a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Vittorio incastra Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 6 ottobre 2023

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 6 ottobre 2023 rivelano che Vittorio entrerà in possesso di un importante dossier legato a quanto è accaduto nella famosa notte dell'incendio al mobilificio dei genitori di Matilde.

Con questo importante dossier, Vittorio scoprirà finalmente la verità: Tancredi è uno degli artefici di quello che è accaduto ma fino a questo momento non ha mai avuto il coraggio di dire la verità.

Di conseguenza, Vittorio scoprirà come stanno le cose e ne parlerà con Roberto Landi, mettendolo al corrente del fatto che potrebbe seriamente rovinare il suo rivale.

Tuttavia, Conti si mostrerà in grande difficoltà: non sa se vuole usare quel dossier contro Tancredi oppure no.

Adelaide soffre per la figlia: anticipazioni Il Paradiso al 6 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 fino al 6 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa, sempre più in crisi e sofferente.

Adelaide non riuscirà a superare il rifiuto da parte di sua figlia Odile, la quale ha scelto di non andare a Milano per stare con lei.

In questo momento così delicato sarà Umberto a offrire supporto alla contessa, mostrandosi disponibile nei suoi confronti e pronto a sostenerla.

Tuttavia, Adelaide intende dare una svolta importante alla sua vita: gli spoiler della soap opera rivelano che la donna deciderà di abbandonare la villa e andare via, perché la villa le riporta alla mente fin troppi ricordi del suo passato.

Salvo incontra il fidanzato di Elvira: anticipazioni Il Paradiso 2-6 ottobre 2023

Spazio anche alle vicende di Salvatore, che continuerà ad indagare sul conto di Elvira, per scoprire la verità sul presunto fidanzato.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 ottobre rivelano che Tullio si presenterà in caffetteria e avrà modo di parlare e spiazzare direttamente Salvo che, tuttavia, non vuole arrendersi e desidera ancora riconquistare la giovane venere del grande magazzino.