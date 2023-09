Gaffur sarà determinato a trovare un nuovo lavoro in Germania, ma nel corso degli episodi Terra Amara in onda su Canale 5 dal 25 al 30 settembre, scoprirà con rammarico che è stato raggirato. Nel frattempo, Zuleyha prenderà a tutti gli effetti il posto di Hunkar diventando la nuova signora della cittadina e la nuova presidente dell'associazione benefica. Intanto, Fikret sarà determinato a vendicarsi di Demir mentre quest'ultimo conoscerà l'affascinante Umit appena giunta a Cukurova.

Terra amara, spoiler 25-30 settembre: Gaffur vittima di un raggiro

Zuleyha soffrirà molto per la morte di Yilmaz, ma riceverà il supporto di Demir e lei per evitare che la reputazione dell'uomo subisca un duro colpo, penserà di lasciare la tenuta. Yaman, però, la pregherà di restare mentre tutti saranno inteneriti dalla spontaneità dei piccoli Adnan e Uzum. La Altun non sarà l'unica a soffrire per la scomparsa di Yilmaz, anche Mujgan starà molto male mentre Behice sembrerà interessata soltanto a garantirsi una vita di lussi. Nel frattempo, Fekeli, come rivelano gli spoiler settimanali Terra amara, cederà a Fikret tutte le attività di Yilmaz. Poco dopo, Gaffur deciderà di partire per la Germania per un nuovo lavoro e così insieme a Saniye metterà al corrente Demir della novità.

Quest'ultimo, vivrà la scelta dei suoi sottoposti come un affronto, ma poi grazie a Sevda capirà che non è affatto così e nel momento in cui si preparerà a partire, gli riconoscerà tutti gli sforzi fatti in questi anni per soddisfarlo.

Gaffur si recherà ad Istanbul, ma una volta lì scoprirà che gli uomini che dovevano assicurargli un lavoro in Germania, sono soltanto dei truffatori.

Fadik, intanto, sarà convinta che Sevda voglia liberarsi di lei e Rasit e per questo temerà la partenza di Gaffur. Nel frattempo, Fekeli, ad una settimana dalla dipartita di Yilmaz, deciderà di celebrare una messa in suo onore alla moschea, in quanto, riterrà che in casa Zuleyha potrebbe provare disagio per via della presenza di Mujgan.

Quest'ultima non la prenderà affatto bene e verrà rimproverata da sua zia che le dirà di comportarsi bene per non avere problemi con l'eredità.

Terra amara, puntate 25-30 settembre: Zuleyha raccoglie l'eredità di Hunkar

Gaffur, dopo aver scoperto di essere stato raggirato, tornerà a Cukurova sostenendo di sentire la mancanza di Saniye e della piccola Uzum e otterrà nuovamente il lavoro alla tenuta. Dopo tre mesi dalla morte di Yilmaz, Zuleyha deciderà di diventare la nuova signora di Cukurova e sovraintenderà ai matrimoni collettivi esattamente come faceva la compianta Hunkar. Intanto, Saniye andrà a distribuire gli abiti ai bimbi delle baracche e penserà di mettere all'asta i vestiti della Yaman.

Demir, invece, farà la conoscenza di Umit, una ragazza tanto affascinante quanto misteriosa. Quest'ultima sarà in difficoltà nel cambiare la ruota e Yaman l'aiuterà, ma lei non gli rivelerà il suo nome. Tuttavia, tra loro sembrerà nascere una certa intesa.

La giovane arriverà a Cukurova per insediarsi come nuovo primario dell'ospedale al posto di Mujgan, la quale rimarrà molto male e se ne lamenterà con sua zia Behice che le suggerirà di aprire uno studio tutto suo a Istanbul. Tuttavia, smentirà se stessa nel momento in cui Fekeli le darà lo stesso consiglio, ma non vorrà che lasci la cittadina. Poco dopo, Fikret vandalizzerà la tomba di Adnan Yaman mentre Gulten si proverà l'abito da sposa che Zuleyha ha confezionato per lei e senza volere farà provare invidia a Fadik.

Sevda, intanto, spingerà Demir a fare di tutto per riconquistare Zuleyha mentre tra Fikret e Mujgan nascerà qualcosa.

Terra amara: Fikret determinato a vendicarsi di Demir

Umit, appena arrivata a Cukurova, nel corso degli episodi Terra amara in onda nella settimana dal 25 al 30 settembre, finirà sulla bocca di tutti per la sua bellezza e per la nomina a primario dell'ospedale al posto di Mujgan. La ragazza darà l'impressione di aver fatto colpo su Demir, il quale, la inviterà subito all'evento per la premiazione a miglior imprenditore della cittadina. Alla serata prenderanno parte anche Fekeli e Fikret. Quest'ultimo sarà determinato a vendicarsi di Demir a causa del padre di lui, il defunto Adnan Yaman.

Fikret, infatti, è il fratellastro di Demir, nato da una relazione extraconiugale dello Yaman con sua madre. Il giovane è arrabbiato per il fatto che Adnan non ha voluto prendersi cura di lui e di sua madre quando il marito della donna li ha cacciati di casa dopo aver scoperto la verità. Infine, Sermin chiederà a Zuleyha di candidarsi alle presidenza dell'associazione benefica di Hunkar e lei accetterà e verrà eletta.