Prosegue la messa in onda de La Promessa sempre su Canale 5 e sempre con i consueti colpi di scena.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 15 settembre vedono in primo piano Lorenzo che farà capire chiaramente che non andrà via dalla tenuta senza l'eredità che secondo lui gli spetta, il tutto mentre Gregorio umilierà Simona.

Catalina scoprirà poi che padre Camillo è un impostore e lo riferirà subito a suo padre. Alonso chiamerà immediatamente la polizia, ma il finto prete sarà pronto a reagire. Nel frattempo Lope dirà a Teresa che Salvador è stato catturato, ma i due amici decideranno di non dire nulla a Maria.

Infine, Jana penserà a come far tornare la memoria a Manuel.

Anticipazioni La Promessa: Catalina smaschererà padre Camillo

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 15 settembre raccontano che Lorenzo dirà chiaramente a Cruz di non aver intenzione di lasciare la tenuta. Il padre di Curro, infatti, attende l'apertura del testamento del Barone e non cambierà idea nonostante l'insistenza di Cruz. Nel frattempo, Catalina scoprirà che padre Camillo è un impostore perché nessuno ha mai sentito parlare di lui in diocesi. La ragazza avviserà subito don Alonso che non esiterà a chiamare il sergente Funes per approfondire la situazione. Camillo, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di collaborare e troverà un modo per sfuggire alla giustizia.

Anticipazioni puntata di venerdì 15 settembre: Simona vessata da Gregorio

La puntata de La Promessa in onda venerdì 15 settembre vedrà tra i protagonisti anche il nuovo maggiordomo Gregorio che continuerà a maltrattare la servitù. L'uomo sarà agguerrito soprattutto con Simona: prima le farà cambiare il menu all'ultimo minuto e poi butterà tutto il cibo preparato dalla cuoca.

Nel frattempo Catalina si metterà sulle tracce dell'usuraio che si è impossessato della spilla di sua madre vendendola ad un antiquario di Villaquino, ma Mauro la convincerà a non rischiare.

Jimena e Cruz ostacolate dalle idee di Jana

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 15 settembre rivelano che Lope confiderà a Teresa che Salvador è stato catturato dalle truppe nemiche.

I due amici, tuttavia, saranno d'accordo nel tacere la novità con Maria che potrebbe soffrire troppo per il triste destino del giovane soldato. Nel frattempo Jana verrà a sapere che Jimena e Cruz stanno facendo di tutto per impedire a Manuel di ricostruire il suo passato. La cameriera apprenderà che le due donne stanno raccontando dei falsi ricordi al marchesino facendogli credere di avere sempre amato Jimena. Jana ritiene così doveroso ideare un piano per far tornare la memoria al ragazzo, ecco che dopo averne discusso con Catalina deciderà di riparare il suo aereo che si trova nell'hangar.