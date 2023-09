Tornano le anticipazioni de La Promessa relative agli episodi in onda dal 2 al 6 ottobre 2023. Alonso sarà furioso con la moglie Cruz per due motivi: perché avrà scoperto che è stata lei a vendere la spilla appartenuta alla sua prima moglie, e perché Cruz avrà acconsentito a ospitare i duchi De Los Infantes in attesa delle nozze tra Jimena e Manuel.

Alonso furioso con Cruz per via della spilla: spoiler La Promessa

Nel corso delle puntate in onda dal 2 al 6 ottobre, a La Promessa ci sarà tensione tra Alonso e Cruz. La situazione precipiterà nel momento in cui il marchese verrà a sapere da Catalina che è stata Cruz a vendere la spilla appartenuta alla sua defunta moglie.

Verrà pure a sapere che lo avrà fatto per finanziare la sua festa di compleanno. Alonso sarà furioso e non esiterà a scontarsi con la marchesa la quale, dal canto suo, lo accuserà di non averla mai amata come la sua prima moglie defunta.

Nervi tesi a La Promessa tra Cruz e Alonso: c'entrano i Duchi De Los Infantes

Tirerà una brutta aria a La Promessa, anche a causa della presenza nella tenuta dei genitori di Jimena. Alonso già furioso con Cruz per via della spilla, se la prenderà nuovamente con lei per aver permesso ai duchi De Los Infantes di soggiornare alla Tenuta.

Scorrendo le anticipazioni, si viene inoltre a sapere che Alonso convocherà Simona e Candela. Jana e gli altri domestici avranno il timore che il marchese sia in procinto di licenziarle, ma non sarà così.

L'uomo vorrà solo sapere dalle due donne come hanno fatto a scoprire che padre Camilo era un impostore. Intanto Curro avrà il sospetto che Lorenzo non sia il suo vero padre e andrà dalla zia Cruz per sapere la verità.

Jimena si ribella al padre: La Promessa dal 2 al 6 ottobre

La nuova settimana di programmazione ripartirà dal momento in cui il duca De Los Infantes sarà arrivato a La Promessa per cercare di convincere la figlia Jimena ad annullare le nozze con Manuel.

Tutto per via della situazione economica disastrosa dei marchesi De Lujgan. Jimena però, si ribellerà al padre e sarà decisa a sposare l'uomo di cui si è innamorata. A questo punto, il padre non potrà far altro che rispettare i desideri della figlia.

La Promessa continua ad andare in onda su Canale 5, subito dopo la striscia quotidiana di Amici. L'appuntamento con la soap tv ambientata nella Spagna di inizio '900 è come sempre a partire dalle ore 16:40 circa dal lunedì al venerdì.