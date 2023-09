Sono trascorsi mesi dalla fine di Temptation Island, ma alcuni protagonisti del cast sono ancora al centro del gossip. Perla Vatiero, per esempio, ha ufficializzato la rottura con Igor Zeetti: i due si sono frequentati per un po', ma hanno capito di non essere compatibili. A chi pensa che sia prossima a tornare tra le braccia di Mirko Brunetti, inoltre, la ragazza ha fatto sapere che non succederà, nonostante il confronto che hanno avuto di recente.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Sono tante le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni su Perla e Mirko di Temptation Island: lei ha detto addio a Igor e secondo Alessandro Rosica frequenterebbe già l'ex isolano Luca Vetrone, lui è in crisi con Greta dopo l'incontro con la ex a una sfilata della Fashion Week.

Dopo essersi presa del tempo per riflettere, la ragazza ha scelto i social network per comunicare alcune importanti novità che la riguardano. "Tra me e Igor è finita. Ci siamo frequentati ma abbiamo capito di essere incompatibili caratterialmente. Gli voglio bene e ci sarò sempre per lui", ha spiegato la ragazza in alcune storie apparse sul suo profilo Instagram venerdì 29 settembre.

Intrecci inaspettati, quelli che i fan si stanno ritrovando a commentare a distanza di oltre due mesi dalla messa in onda dell'ultima puntata del reality-show a cui hanno partecipato Brunetti e Vatiero.

La separazione dopo Temptation Island

Anche Igor ha voluto ufficializzare la rottura con Perla con un messaggio postato sui social poche ore prima della ragazza.

"I presupposti per una storia c'erano, ma la distanza e i diversi impegni professionali non ci hanno permesso di viverci, anzi hanno risaltato le incomprensioni", ha esordito il single di Temptation Island nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 30 settembre. Zeetti ha aggiunto: "L'amore non può essere part-time, meritiamo di meglio entrambi".

Sia il tentatore che Vatiero, però, hanno parlato di un affetto che rimane nonostante la loro storia non abbia funzionato. Nessun accenno da parte del giovane ai rumor che vorrebbero Perla propensa a dare un'altra possibilità di Mirko, voci sulle quali lei stessa ha voluto fare chiarezza su Instagram.

Le spiegazioni sulla storia finita a Temptation Island

Dopo aver motivato la fine della frequentazione con Igor, su Instagram Perla ha voluto mettere in chiaro alcune cose che riguardano il suo rapporto con Mirko.

Da un paio di settimane, ovvero da quando si sono incontrati casualmente alla Fashion Week, sul web si rincorrono voci su un riavvicinamento in corso tra i due che si sono lasciati al falò di Temptation Island.

Se Brunetti tace sia su questo argomento che sulla crisi che sta vivendo con Greta Rossetti, Vatiero ci ha tenuto a smentire categoricamente tutti i gossip che siti e blog stanno riportando da giorni.

"Follia pensare che potrei tornare con lui dopo tutto quello che è successo", ha fatto sapere la ragazza in alcuni video postati sui social network l'altra sera.

Anche se non ha intenzione di riallacciare un legame sentimentale con Mirko, Perla ha chiesto e ottenuto un confronto chiarificatore con lui. I due ex fidanzati, dunque, di recente si sono visti per parlare del perché si sono detti addio dopo cinque anni di convivenza, ma anche per accantonare i dissapori del passato.

Secondo Alessandro Rosica, inoltre, la giovane starebbe già uscendo con un altro ragazzo dopo Igor: sarebbe Luca Vetrone, modello piuttosto conosciuto e naufrago della 17esima edizione de L'isola dei famosi.